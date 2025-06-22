Özgür Özel Nehir’i sınava götürdü

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Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen Nehir Zeyrek’e, annesi Nurcan Zeyrek ile birlikte eşlik etti. Özel, okul girişine kadar birlikte yürüdüğü Nehir Zeyrek’e moral verdi. Sınavın ardından okul önünde bekleyen velilerle de bir araya gelen Özel, öğrencilere başarılar diledi. Özgür Özel, sınav çıkışında Nehir Zeyrek’i okuldan alıp, evine bıraktı.

MİTİNG SERİSİNE DEVAM

Manisa’da basın mensuplarına konuşan CHP Lideri Özgür Özel, mitinglerin yaz boyunca sürüp sürmeyeceği sorusu üzerine şunları söyledi: “Üniversite sınavından dolayı bugün miting yapmadık. Yarın (bugün) sınav bitiminde Tekirdağ’a hareket edeceğiz. Saat 19.00’da Tekirdağ’da büyük mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yaz boyunca da çok özel durumlar olmazsa, çok önemli bir mani çıkmazsa, mitinglere devam edeceğiz. Miting serisi yaz boyunca değil, eylem olduğu için eylem sonuç alana kadar devam eder. Sonuç almamız için öncelikle arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları, adil yargılanmaları, yapılan bu haksızlıkların son bulması gerekiyor. Mitingleri azaltmayı ve seyreltmeyi değil, aksine mitingleri çoğaltmayı ya da yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz.”