Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti... İnce, açıklamasında böyle yanıt verdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Özel ve İnce, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Özel, İnce ile görüşmesine ilişkin, "Partimiz üzerindeki yargı tacizini, 19 Mart darbesini ve devam eden yargı eliyle partimize ve ülkeye yaşatılan antidemokratik süreçleri, ailelere çektirilen ıstırapları, seçilmişlerin yerine atanmışları getirmeye çalışan, sandıktan vazgeçmiş anlayışı değerlendirdik. Tüm siyasi parti ziyaretlerinin dışında Memleket Partisi’nin bir başka anlamı var bizim için. Biz ‘Türkiye İttifakı’ diyoruz ve ‘baba ocağı’ diyoruz, 'Baba ocağının tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aittir’ diyoruz. Herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tapusuna sahip bir Cumhuriyet Halk Partisi ve bir baba ocağı varsa o baba ocağına en yakın parti, bizim kadar yakın parti Memleket Partisi’dir, Memleket Partililerdir ve Sayın Muharrem İnce’dir" dedi.

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Özel, Muharrem İnce ile her zaman birbirini kollayan, saygılı, çok krizli günlerde parti içinde, parti dışında birbiri hakkında bir kez kötü söz söylememiş durumda olduklarını vurgulayarak, "Tabii bir siyasi partinin genel başkanına, bir siyasi partiye yapılacak davet ya da çağrının, o siyasi partinin kurumsal kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Onun için ben Sayın Muharrem İnce’ye Cumhuriyet Halk Partisi’nin, babaevimizin en zor günlerinde nasıl görevler aldığını geçmişle ilgili, onun anılarından, Yalova'dan ya da partimiz baraj altındayken il başkanı olarak nasıl görevler aldığını da hep bilirim. O günleri de biraz yad ederek Sayın Muharrem İnce’yi ve Memleket Partisi’ndeki arkadaşlarımızı babaevine davet noktasında da bir iki cümle de kurdum. Tabii ki bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak. Ben bugünkü nazik kabulleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların şahsında Memleket Partisi’nin bütün üyelerini, bütün gönül verenlerini, oy verenlerini saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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GAZETECİLERİN SORULARINI CEVAPLADI

Özel, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Özel, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili iddialarına ilişkin açıklamasıyla ilgili, "İlk kez Dezenformasyon Merkezi’nin 'yalanlama yapacağız' derken, 3 iddiayı da doğruladığını gördük. Bazen doğruya ‘yalan’ diyorlar da ama bu sefer doğrulamışlar hakikaten. Birincisi; biz geldik İstanbul Büyükşehir’i aldık 2019’da. 872 tane araç yoktu. Peşine düşünce bunlardan dün listesini gösterdim; 57 tanesi AK Parti’nin İstanbul İl Başkanlığı’nın emrinde çıktı, ilçe başkanlıklarının, buradaki genel merkezlerinin, içlerinden bir tanesi de Akın Gürlek’in emrindeymiş. Bunu doğruluyorlar. Opel’in en pahalı arabası. Diyor ki, ‘O dönemde terörle mücadeleyle uğraşıyordum.’ Emsal mahkeme başkanlarına, emsal mahkemelerin her bir başkanına verilmiş mi? Bir tek kendine verilmiş. Diyor ‘Bugün bile kurumumuzun servis araçlarını İBB veriyor.’ Çok güzel. Demek ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi siz bize bu kadar düşmanlık yaparken bile, Ekrem Başkan’a bunları yaparken bile, ihtiyaca uygun, gücü nispetinde Adalet Bakanlığı’na ve adliyeye katkıda bulunuyor. Ama 2019’da biz geldiğimizde, lüks araç tahsislerini kaldırdık. Uğraştık uğraştık, zorla geriye verdi. O zaman emsalleri Renault Fluence’e binecek, sen Opel’in en pahalısına bineceksin. Neden? Çünkü o zaman seyyar giyotinsin, önüne gelenin başını vuruyorsun. Türkiye siyasi tarihinin en tartışmalı davalarının tamamında en olmadık kararları veriyorsun, altına da lüks makam aracı çekmişler" dedi.

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Özel, ev ile ilgili lojman tahsisi açıklaması yapıldığını hatırlatarak, "Bu nasıl bir devlet memuru da boğazı gören, yalı gibi yerde, hem de hukuka aykırı bir şekilde bu işlemler yapılıyor. Ne kadarlık bir harcama yapıldı oraya? Ben yapılan ödemeyi biliyorum. Ama devlet ne kadarını ödüyor, aradaki açık nereden ödeniyor? Akın Bey bunların peşindesiniz ya. Hani o bir kadın tarif ediyor, ‘Havuz nasıl yapılacak’ diye. Hem de çok kötü davranarak 3 işçiye. Hepsini biliyorum. İsim isim biliyorum. Kurşun geçirmez camları takan çocuklara neler ettiniz biliyorum. Onlar çağrılmayacak mı bir gün? Onlar tanık olmayacak mı bir gün? Devletin ödediğinin 30 katı tadilat bütçesi nereden fonlanıyor? Bunlara bakacağız. İster misin çıksın senin gibi yetkisiz bir yetkili memleketin başka yerinden bir başsavcı bu dosyayı incelemeye başlasın, senin aleyhinde neler çıkacak? Ne söylediysek doğru, ne söylediysek kelime kelime doğru. Kelime kelime de itiraf ediyorlar zaten. O yüzden ben ‘Sert kayaya çarptın’ demiştim. Bundan sonra da o sert kayanın ne kadar sert olduğunu görecek. 85 yıllık maaşıyla alamayacağı yatı geziyor. Bu memlekette gençlerin umudunu bitirdiniz, memleketi yaşanmaz hale getirdiniz. Bir de utanmadan bilmem kaç milyon dolarlık yata yerli, milli muamelesi yapıyor. Hepsinin teker teker üstündeyim" dedi.

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Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi ile ilgili sözlerinin Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından yalanlanmasıyla ilgili soru üzerine ise "Ekrem Başkan dün kendi avukat arkadaşlarıyla görüşmüş, onlar da bu yalanlamayı yalanladı. Ekrem Başkan ‘Bizzat Kemal Bey bana bunu söyledi’ diyor. Kemal Bey’den de bu konuda bir açıklama gelecek diye Ekrem Bey umuyor. Öyle bir Kemal Bey’e de not yollamış. O avukat arkadaşın benimle ilgili kullandığı ifadeler büyük bir hadsizlik de Allah’tan Ekrem Başkan’la yaptığımız görüşmeden sonra Ekrem Başkan dün o hadsizliğe karşı bunun bir hadsizlik olduğunu ve bizzat Kemal Bey’in bu ifadeleri kendisine söylediğiyle ilgili bir notu hem 'açıklasın' diye iki arkadaşına yollamış ve iki arkadaşımız onu açıkladı. Onun dışında benim söyleyecek bir şeyim yok. Bir tek o ifadeler yönünden o avukat hala partili miymiş ona bakacağız" dedi.

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'KİŞİSEL HIRSLARIMIZI DEĞİL ORTAK HAYALLERİMİZİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Türkiye zor günlerden geçiyor, bölgemiz zor günlerden geçiyor. Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı bir yanda İran-İsrail savaşı. İnsanlar geçinemiyor, gençlerimiz vize kuyruklarında; bu zor günlerde bir de iktidarın yargı sopası var. Cumhuriyet Halk Partisi üzerine salladığı bir yargı sopası var. Seçilmiş insanları görevden alıp yerlerine atamalar var. Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil ortak hayallerimizi, ortak iyileri düşünmek zorundayız. Bu zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakıp; birliktelikleri ortak iyiyi öne çıkarmalıyız. Onun için bu ziyareti çok önemsiyorum. Ben önümüzdeki süreçte arkadaşlarımla, yetkili kurullarımla bir toplantı yapacağım. Onların da görüşlerini dinleyip en kısa sürede Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim" dedi.