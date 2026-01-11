Özgür Özel ‘Meclis Nöbeti’nde: Emekliyle alay ediyorlar

Haberin Devamı

“Manisa milletvekili olarak destek vermeye geldim” diyen Özel, “Eğer emeklilere 5-6 bin lira zam verip hiç değilse hak ettikleri asgari ücrete yaklaşan bir noktada olsaydı belki arkadaşlarımız giderdi ama yapılan çalışma kabul edilebilir değil. Toplumdaki beklentiyi anlamayan, meseleyi kavramayan bir teklifle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Arkadaşlarımız Meclis nöbetini sürdürecekler, salı gününe kadar nöbetteler. Perşembe günü eğer bu kanunu çıkarmadan giderlerse arkadaşlarımız nöbete devam edecek. Yani Meclis’in kapatılmasına izin vermeyeceğiz.

KAMERA ŞAKASI YAPTILAR

Sayın AK Parti Grup Başkanı kanun teklifini sundu ve açıkladı. Gerçekten kamera şakası gibiydi yani. Meclis’te kameralar önünde adeta emeklilere kamera şakası yaptılar. Bir yasama faaliyeti beklenirken bir yasak savma faaliyetine girmişler. 25 bin lira AK Parti’nin teklif etmesi gerekirdi. Onlar ‘25 bin lira’ derdi, biz ‘28 bin lira olsun’ derdik, arada 26 bin lirada anlaşırdık. 20 bin lira emekliyle alay etmek demek.



TORUNA HARÇLIK VERİR GİBİ

Biz tüm emeklilere bir asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmesi gerektiğini savunuyoruz. 2015’te verdikleri sözü ancak 2018’deki ilk seçimlerden önceki son bayramda yerine getirdiler. O gün maaş, bir kurbanlık koyun alıyordu. Bugün bin lira dahi verseler emekli ikramiyesi kurbanın bir budunu almaya yetmiyor. Bu emekli ikramiyesi ve bin liralık artış kabul edilecek bir şey değil. AK Parti milletvekilleri torunlarına bayramda daha çok harçlık verirler.”

GAZETECİLERE 10 OCAK ZİYARETİ

ÖZEL, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. Gazetecilerin gününü kutlayan Özel, özetle şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl CHP olarak hükümet programına temel teşkil edecek bir program değişikliği yaptığımız yıldı. Bir daha kimsenin basını ele geçiremeyeceği, karteller oluşturamayacağı, basını patronaj üzerinden siyasetin emrine sokamayacağı bir bağımsız basın ve özgür gazetecilik ortamı nasıl hazırlanabilir? Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yasama süreçlerinde itiraz ettiğimiz Dezenformasyon Yasası’nın, ‘yanlış bilgiyi alenen yayma’ suçu gibi çok tartışmalı, çok subjektif, gazetecilik mesleği açısından çok kısıtlayıcı, tehdit olan bir yasanın bu sene çok sayıda meslektaşınız açısından ve halkın haber alma hakkı açısından ne büyük kısıtlamalara sebebiyet verdiğini, ne zorluklar yaşattığını da hep birlikte gördük. Son süreçlerde gazetecilerin sendikasızlaştırılıyor olması da çok büyük sorunlar yaratıyor. Sendikanın varlığı bu zincirleme reaksiyonun her bir aşamasında koruyucu noktadadır.”

