Özgür Özel: Kurultay yapılırsa bu defter kapanır

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, ‘mutlak butlan’ kararının ardından dün yapılan ilk Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “İsmet Paşa’nın demokrasi madalyası var. O gün Demokrat Parti, iktidarı seçimle değiştiren ilk parti unvanını ve madalyasını alırken, seçimi kaybettiğinde sonuçlarına saygı gösteren ve demokrasinin gerçekten geldiğini tescilleyen madalya da İsmet Paşa’nındı. Bizim kurultayımızda da ilk kez Türkiye’de bir siyasi partinin Genel Başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse, o gün o seçimde Genel Başkanlık görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı. (‘Hain Kemal’ sloganları üzerine) Arkadaşlar, ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur. O yüzden lütfen bu yüce çatı altında bu öfke cümlesi yerine geleceğe yönelik kuracağımız cümleleri bekleyelim. Geleceğe yönelik umut sloganları atalım.

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İKİ CHP GÖRÜNTÜSÜ VAR

Karşımızda 5 Kasım Kurultayı’nı hazmedemeyenlerle 31 Mart yerel seçimini hazmedemeyenler, yani mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı vardır. Ama maalesef şu anda iki tane CHP görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımızda oturanlar, bir tarafta burada Gazi’nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. 10 gündür susan, ‘Ben hiçbir tarafında yokum bu işin’ diyen Erdoğan’a soruyorum. ‘Hiçbir tarafında yokum’ demek, ‘Bir yerde oturup da susuyorum, izliyorum’ demek ile olmaz. Darbeye karşı olunur.

YARALAYAN DOST BİLDİKLERİMİZ

Bizi asıl yaralayan, düşmanın attığı taş değil, dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur. Bugüne kadar asla ağzımı açıp cevap vermedim, kötü söz söylemedim. Bugünden sonra da bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır, geri adımlar atılır, en kısa zamanda milletin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.”

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Bir selamımla bin imza yollayanlara helal olsun. Kurultayımızı iptal etmek için 2.5 yıldır her şeyi yaptılar. Biz, 15 gün sürede 552 delegemizden imza toplamak üzere dün sabah harekete geçtik. ‘15 günde 552 olur mu?’ sorusuna cevap aranırken, 12.15’te 600 sayısına ulaştık. Rakam hızla 800’ü aşıp bine ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek, korkutacak, diyor ki ‘Delegelerin ve yakınlarının hesaplarına bakacağım.’ Bakın, elinizden geleni ardınıza koymayın. CHP’yi savunmak, demokrasiyi savunmak, CHP’yi kurtarmak, Türkiye’nin gelecek umudunu kurtarmaktır.

ÖZEL VE 5 VEKİLE FEZLEKE TALEBİ

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddiaları nedeniyle fezleke düzenlenmesi talep edildi.

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Soruşturma dosyasında şüpheli Mustafa Gökhan Böcek’in beyanlarında adaylık süreci kapsamında 1 milyon Euro talep edildiği, bu paranın Ankara’da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği, bu sürecin Veli Ağbaba ve Özgür Özel’in bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin ifade edildiği belirtildi. Muhittin Böcek’in beyanlarında ise seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceği, bu sürecin oğlu tarafından yürütülmesine onay verdiği yönünde ifadeler yer aldığı kaydedildi. Başsavcılık, dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın’na gönderdi. (DHA)

Fotoğraflar: Günsu ÖZMEN / ANKARA