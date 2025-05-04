Özgür Özel Konya’da: Deprem Bakanlığı kuracağız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Konya’da Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde konuştu. Özel, konuşmasının başında Konya’da partisine ait sesli yayın aracının geçişi sonrası havaya ateş açan 2 kişinin serbest kalmasını istediğini belirterek, “Bana sorarsanız, eğer başkaca kusurları, başkaca tehlikesi, sabıkası yoksa o kişilerin dahi biz buradan gittikten sonra, ben, serbest kalmasını isterim. Kimse kötü olsun istemem. Kötülük yapana dahi biz dost elini uzatmaya hazırız, razıyız” dedi.

ERDOĞAN’DAN İSTEMİŞTİM

CHP Lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı ilk görüşmede ‘Deprem Bakanlığı’ kurulması istediğini hatırlatarak özetle şunları söyledi:

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‘’Dün soruyor bana, ‘Ey diyor CHP Genel Başkanı, deprem içinde ne yaptın?’ Ben ana muhalefet lideriyim. Bütün belediyelerimi kentsel dönüşüm için, dirençli kentler için elbette talimatlandırdım. Üzerlerine düşen her şeyi yapıyorlar. Ama esas ben ne yaptım? Erdoğan’la görüşmemizde, ‘Türkiye deprem ülkesi, İstanbul’u bir felaket bekliyor. Türkiye’nin alanında en iyisini deprem bakanı diye ata, depreme bakanlık kur ve bizden bakan yardımcısı iste. Sırf bizden değil. CHP’den, MHP’den, DEM’den, Saadet’ten, Meclis’teki grubu bulunan partilerden ve bu meseleyi siyasetin içinde değil üstünde tartışalım. Hep birlikte güç birliği yapalım, çalışalım. Belediyeler bende, genel idare sende. Deprem belası gelmeden, gel el ele verelim’ dedim. Notu aldılar, ses etmediler. Depremin siyaseti olmaz, şakası olmaz. Partinin Genel Başkanı olarak Ekrem Başkan’dan isteyeceğim tek şey ‘deprem bakanlığı’ olacak.”

OTOBÜS POLEMİĞİ

Özel, CHP milletvekillerini taşıyan otobüsün şoförü G.G. hakkında polisin “dur” ihtarına uymayıp aracı polisin üzerine sürdüğü iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin, “Bu polis kardeşlerimden birini sanki bu otobüs ezmiş gibi yalandan görüntü yayınlıyorlar. Dosyadan görüntü istedik. Vermemek için kaçıyorlar. Emniyetten görüntüyü istedik, ‘Bizden aldılar, savcılıkta’ diyorlar. Arabanın gerçek görüntülerinde polis kardeşimize hiçbir şey olmadığı ortada” dedi.