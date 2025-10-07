Özgür Özel, Kılıçdaroğlu davasını izlemeyecek

Haberin Devamı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, dün partisinin MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davanın ilk duruşmasına Genel Başkanımız Özgür Özel’le birlikte çok sayıda yöneticimiz, milletvekilimiz katılmıştı. 17 Ekim’de Genel Başkanımız yurtdışında olacağı için, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi’ne katılacağı için katılamayacak. Ancak partimiz en üst düzeyde Kılıçdaroğlu’nun duruşmasına katılım gösterecek, dava sonuçlanana kadar da davayı takip edecek.

KURULTAY TARİHİ

Kurultayımızla ilgili tarih konusunda henüz bir karar alınmadı. Halihazırda il kongrelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kurultayımızla ilgili gerekli karar alınır. 4-9 Eylül haftası Program Çalıştayımızı gerçekleştirmiştik. Önümüzdeki süreçte program çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yapılan sunumlardan ve geçtiğimiz dönem hem Meclis’te hem de sahada büyük bir performans gösteren milletvekillerimizce yapılan değerlendirmelerden çıkan sonuç şudur; bu kış hem Meclis’te hem de sahada CHP’nin bu ülkeyi yönetirken esas alacağı parti programı konuşulacaktır.”