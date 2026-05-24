Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na mesaj: Koy masaya gelince okusun... Kendisine ulaştırılan tebligatı böyle yırttı

Haberin Devamı

CHP'nin 38. kurultayının iptaline ilişkin davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 'mutlak butlan' kararı vermiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesinin önünü açmıştı. 21 Mayıs'taki bu gelişmenin üzerine CHP'de tartışmalar da beraberinde geldi.

TAHLİYE KARARI İÇİN GELEN İCRA MEMURLARI İÇERİ ALINMADI

CHP genel merkezi önünde bugün partililer arasında gerginlik yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ edecek olan icra memurları partililer tarafından engellendi. Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel destekçileri birbirine girdi. Tahliyenin gerçekleştirilmesi için polis ekipleri güç kullanarak binaya girdi.

Haberin Devamı

ÖZGÜR ÖZEL, TEBLİGATI YIRTTI

CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel'in makam odasında kendisine ulaştırılan, Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligatı yırttığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Özel'in "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek tebligatı yırttığı ve ardından "Koy masaya gelince okusun" dediği anlar yer aldı.

Gözden Kaçmasın CHP genel merkezinde tahliye gerginliği! Özgür Özel binadan ayrıldı Haberi görüntüle

Polis müdahalesi sonrasında mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP genel merkezinden ayrılarak TBMM'ye doğru yürüyüşe geçti.