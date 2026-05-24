×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na mesaj: Koy masaya gelince okusun... Kendisine ulaştırılan tebligatı böyle yırttı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Kemal Kılıçdaroğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 17:15

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı CHP'de deprem etkisi yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan tebligatın ardından icra memurları bugün de tahliye kararı için CHP genel merkezine gitti. Partililer icra memurlarına direnirken saatler sonra polis ekipleri zor kullanarak binaya girdi. Ayrıca CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kendisine ulaştırılan tebligatı yırttığı anlar kameralara yansıdı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek "Koy masaya gelince okusun" dedi.

Haberin Devamı

CHP'nin 38. kurultayının iptaline ilişkin davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 'mutlak butlan' kararı vermiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesinin önünü açmıştı. 21 Mayıs'taki bu gelişmenin üzerine CHP'de tartışmalar da beraberinde geldi.

TAHLİYE KARARI İÇİN GELEN İCRA MEMURLARI İÇERİ ALINMADI

CHP genel merkezi önünde bugün partililer arasında gerginlik yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ edecek olan icra memurları partililer tarafından engellendi. Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel destekçileri birbirine girdi. Tahliyenin gerçekleştirilmesi için polis ekipleri güç kullanarak binaya girdi.

Özgür Özelden Kılıçdaroğluna mesaj: Koy masaya gelince okusun... Kendisine ulaştırılan tebligatı böyle yırttı

Haberin Devamı

ÖZGÜR ÖZEL, TEBLİGATI YIRTTI

CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel'in makam odasında kendisine ulaştırılan, Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligatı yırttığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Özel'in "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek tebligatı yırttığı ve ardından "Koy masaya gelince okusun" dediği anlar yer aldı.  

Gözden KaçmasınCHP genel merkezinde tahliye gerginliği Özgür Özel binadan ayrıldıCHP genel merkezinde tahliye gerginliği! Özgür Özel binadan ayrıldıHaberi görüntüle

Özgür Özelden Kılıçdaroğluna mesaj: Koy masaya gelince okusun... Kendisine ulaştırılan tebligatı böyle yırttı

Polis müdahalesi sonrasında mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP genel merkezinden ayrılarak TBMM'ye doğru yürüyüşe geçti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Özgür Özel#Kemal Kılıçdaroğlu

BAKMADAN GEÇME!