Özgür Özel: Kavgamız ekmek kavgası

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Kayseri’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla yürüdü. Özel, temasları kapsamında özetle şunları söyledi: “Yeni Parti’nin iktidarından kimse korkmasın. Türkiye, Yeni Parti’nin genç, çalışkan, çok sayıda kadını da barındıran liyakatli kadroları ile iktidara yürüyor. Herkes şunu bilsin ki biz nasıl seçim akşamı kazandığımızda dedim ki ‘Davul çalmayın, havai fişek atmayın, kaybedenleri kızdırmayın. Çünkü bu seçimin kaybedeni yoktur’. Kayseri’den bütün Türkiye’ye namus ve şeref sözü olsun ki, and olsun ki yapılacak ilk seçimi Allah’ın izni, milletin takdiriyle biz kazanacağız. Ama bu seçimin kaybedeni olmayacak. Size ant olsun ki artık bundan sonra siyasi tartışmalarla, atışmalarla, kutuplaştırma, şeytanlaştırma, ötekileştirme işiyle oy devşirme oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Bu iktidar, iktidarını sürdürmek için kavga mı istiyor? Bu iktidar, iktidarını sürdürmek için gerginlik mi istiyor? Biz onlarla kısır çekişmelere girmek yerine milletin ekmek kavgasını vereceğiz.

Haberin Devamı

ÇARESİZLERİN YÜRÜYÜŞÜ

Bu yürüyüş şahsımın yürüyüşü değildir. Çaresiz bırakılmışların yürüyüşüdür. Geride bırakılmışların, ezilenlerin yürüyüşüdür. Yeni Parti’nin kapıları herkese açık. Yeni Parti elbette geçmişte birlikte siyaset yaptığımız Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Yeni Parti Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin yeni partisidir. Onu herkes bilsin ki Yeni Parti bütün demokratların, milliyetçi demokratların, ülkücülerin, muhafazakâr demokratların, Sünni’siyle Alevi’siyle bütün canların, Kürt’üyle Türk’üyle memleketini seven, bayrağıyla derdi olmayan tüm demokratların partisi Yeni Parti’dir. ‘Geçmişte AKP’ye kaydım vardı, eyvah Yeni Parti gelirse beni dışlar’ diyene, bak biz öyle insanlar değiliz. Biz kutuplaşmak yerine kucaklaşmak için kollarını sana açmış Yeni Partilileriz.”

KADINLARA EVDE SİGORTA

Özel, Eskişehir Bağları bölgesinde kadınlarla bir araya geldi: “Ev hanımları evde çalışarak emekli olacaklar. Esas projemiz bu bizim; evde sigorta. Bu bizim, Atatürk’ü takip eden, Atatürk’ün görüşlerini savunan bizlerin Türk kadınlarına en büyük hediyesi, en büyük armağanı olacak.”