Özgür Özel Kars’ta konuştu: Bu yürüyüşün rotası iktidar

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Ardahan’ın ardından Kars’a geçen Yeni Parti Lideri Özgür Özel, sabah erken saatte canlı hayvan pazarında besicilerle bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi, besiciler arasındaki hayvan pazarlığına katıldı, yürüteceği projelerle ilgili üreticilere bilgi verdi. Kars’ta hayvancılığın çok önemli olduğunu belirterek, iktidar olduktan sonra, 3 ay içinde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanların borçlarının faizlerini sileceğini, bir kereye mahsus anaparayı böleceğini söyledi. Hayvan ithalatına tepki gösteren Özel, şöyle konuştu: “Buradaki insanlara destek vermek, yerli sürüyü, ırkı güçlendirmek ve sizleri güçlendirmek lazım. Biz de inşallah bu sorunları Yeni Parti’nin programında olduğu şekilde seçim zamanında büyük bir kampanya olarak tartışmaya açacağız. İnşallah rekabet hayvancılığın sorunlarını çözmek üzerinden yürüsün, inşallah rekabet çiftçinin sorunlarını çözmek üzerinden yürüsün.”

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YENİ BİR YOL AÇTIK

Özel, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda hayvan üreticileri ve STK temsilcileriyle görüştü. Cuma namazını Sultan Alparslan Külliyesi’nde kılan Özel, ardından da kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Özel, coğrafi işaretli Kars kaşarının da tadına baktı. Özel, ziyaretlerinin ardından Vali Rahmi Doğan Parkı’nda Karslılara seslendi. Konuşmasında partisinin kuruluş sürecini ve siyasi mücadelelerini anlatan Özgür Özel, şunları söyledi: “Mayıs ayında yapılan büyük kötülükten sonra büyük haksızlıktan sonra yollara düştük. Yollarda millete, size sorduk. Ne yapalım diye? Önce direnin dediniz, direndik. Mücadele dediniz, mücadele ettik. Sonra bir yol bulamıyorsanız yeni bir yol açın dediniz. Yeni bir yol açtık. Yeni yolun adını siz ‘Yeni Parti’ koydunuz. Bütçesini kısıtlı bütçelerinizle cebinizden artırıp partiye yatırdınız. Yeni Parti kurulduğu gün anamuhalefet partisi ve yarının iktidar partisi olarak kurdunuz.” Özel, konuşmasının devamında partisinin hedeflerine değinerek, “Bu yürüyüşte, işte bu yürüyüşte hep birlikteyiz. Bu yürüyüşün yolu iktidar yoludur. Rotası iktidara doğrudur. Bunu yıllardır, bu milletin çektiği ıstırapları, sıkıntıları görüyoruz. Yeni Parti kadrolarıyla, programıyla artık iktidara hazırdır. Seçim için Yeni Parti seçim beyannamesini oturup da Ankara’da, otel odalarında ya da genel merkez salonlarında değil; Anadolu’da milletle, sizlerle birlikte yazmaktadır” dedi.

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SUNİ KAVGALARA SIKIŞMAYACAĞIZ

Özel, hayvan pazarında bir vatandaşın mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı kabul etmesini eleştirmesi üzerine ise şunları ifade etti: “Suni kavgalar, tartışmalar çıkartıyorlar. İktidar mücadelesini başka yere sıkıştırıyorlar. Onun yerine ülkenin gerçek sorunları üzerinden doğru işler olsun. Kılıçdaroğlu, Kemal Bey, falan biz de çok üzüldük, kızdık. O işleri arkada bırakıyoruz, önümüze bakıyoruz. Biz, bu işleri nasıl çözeceğiz, onu konuşuyoruz. Bırakalım, oldu geçti. Biz işimize bakalım. Sizin sorunları konuşalım. Üsküdar deyince sinirleniyorum, o sopayı elime alasım var vallahi.”