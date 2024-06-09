Özgür Özel İzmir’de konuştu: Türkiye Belediyeler Birliği için AK Parti’ye dört koltuk teklif ettik istemediler

Haberin Devamı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir ziyaretleri kapsamında ilk olarak İl Başkanlığı’nı ziyareti etti. Özel’i CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları çiçekle karşıladı. Özel’in ziyareti sırasında öğretmenlik için atama bekleyen engelli bir kadın, yardım isteyip kendisine özgeçmişini verdi. Özel, öğretmen atamalarına değinerek, “Geçen sene bizim sayemizde 5 bin engelli öğretmen atandı” dedi. İl Başkanlığı’ndaki toplantı basına kapalı olarak düzenlendi. Özel daha sonra Kültürpark’taki İzmir Sanat Başkanlık Çalışma Ofisi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Türkiye Belediyeler Birliği seçimleriyle ilgili şunları söyledi:

Haberin Devamı

‘BİZ PAYLAŞIMCIYIZ’

“Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri, bugün (dün) İstanbul’da yapılan Tarihi Kentler Birliği seçimleri, Ege Belediyeler Birliği seçimleri, hepsi Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetim anlayışını gösteren çok önemli örnekler. Geçmişte AK Parti, MHP ile bir çoğunluğu sağlayıp bütün bir yönetimi alıyorken, biz ‘Tek başımıza çoğunluğu sağlayıp yarısını biz alalım yarısını geri kalan alsın. Biz hakkımızdan azını alalım’ dedik. AK Parti’ye, MHP’ye, DEM’e, İYİ Parti’ye ve Yeniden Refah Partisi’ne ve Büyük Birlik Partisi’ne, 7 partiye görev teklif ettik. Bu görevi Yeniden Refah kabul etti, İYİ Parti kabul etti, DEM Parti kabul etti. Cumhur İttifakı ise karşımıza aday çıkardı. Tabii Yeniden Refah da Cumhur İttifakı’nda değil, bizim yanımızda yer aldı. Bundan sonraki süreçte ne olur bilinmez. Ama bizim kucaklayıcı tavrımız Cumhur İttifakı’nın bir kısmı tarafından benimsendi ve biz, bize bir koltuk vermeyen AK Parti’ye 4 koltuk teklif ettik. MHP’ye koltuk teklif ettik. Birlikte yönetelim dedik. Kendi adaylarını çıkardılar, kaybettiler. AKP’liler bize oy verdi diye parti içi soruşturma açtılar. Çünkü biz adiliz, biz paylaşımcıyız.”

50 ARTI 1’E YÜZDE 100 YETKİ OLMAZ

Haberin Devamı

- “Eskiden 100 liralık bütçenin 98.5 lirasını Cumhur İttifakı’na, 1.5 lirasını da Cumhur İttifakı’na gelir mi diye muhalif belediyelere ışık yakmaya kullananlara karşı, biz ekonomideki gücümüz ne kadarsa o kadar ekonomik kaynak kullanacağız. Gerisini de diğer arkadaşlarımız, belediye başkanlarımızla birlikte paylaşacağız. Çünkü biz yüzde 50 artı 1’i alıp yüzde 100 yetki kullanmayı demokratik bulmuyoruz. Biz bir kişinin her şeye karar vermesini, bir partinin her şeyi yapmasını doğru bulmuyoruz.”

İZMİR’DE YENİ HEDEF

- Özel, İzmir‘deki gelecek hedefleri ile ilgili şunları söyledi: “İzmirliler İzmir’i, CHP’yi ve Cumhuriyet’i tartıştırmadılar. Bu seçimde İzmir’de tüm tarih boyunca tüm partilerden 6 kadının belediye başkanlığı yaptığı yerde 9 kadın aday gösterdik. İzmirliler 8’ine teveccüh gösterdi ve seçti. 12 genç aday gösterdik. Hiç görülmediği kadar genç aday gösterdik. İzmirliler 11’ini seçti. Seçemedikleri arkadaşımız 16 puan geriden geldi, kıl payı kaybetti, gelecekte mutlaka hedefine ulaşacak. Gelecek seçimlerde İzmir’de hedef 31’de 31. 30 belediye ve büyükşehri kazanmaktır.”