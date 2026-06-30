Özgür Özel: İşgal bitmezse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız

Haberin Devamı

CHP Grup Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, geçen hafta Diyarbakır ve Gaziantep'te, dün ise İzmir'de gerçekleştirdiği programlardaki faaliyetlerini aktardı.

Şehirlere, beldelere ve köylere giderek milletle kucaklaştıklarını söyleyen Özel, milletin hesabına göre yapılan siyaseti milletle ilmek ilmek ördüklerini dile getirdi.

Özel, Diyarbakır programı kapsamında Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in aileleriyle görüştüğünü söyledi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Kabaiş ailesinin şüphelerinin ve sorularının yanıtlanmadığı bir sürecin yaşandığını ileri süren Özel, "Rojin Kabaiş'in ailesinin adalet arayışından hepimizin haberinin olması, onların hiç olmazsa bir miktar daha umutlanmasına, toplumun bu noktada kendilerine sahip çıkacağına olan inançlarına katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Özgür Özel, Gülistan Doku'yla ilgili yürütülen soruşturmaya da değinerek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun göreve geldiği günden beri bu işin üzerine kararlılıkla gittiğini, Doku'nun annesinin Başsavcı Cansu'ya dua ettiğini anlattı.

- "İleride bu tutuklamanın haksız olduğuna hükmedilecek"

Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi dolayısıyla şehirde sanki "olağanüstü hal" ilan edildiğini savunan Özel, Zirve dolayısıyla alınan bazı tedbirleri eleştirdi.

Özel, bu kapsamda TEMA gönüllülerinin, gazetecilerin, akademisyenlerin ve sivil toplum temsilcilerinin "NATO Zirvesi'nde eylem yapacakları gerekçesiyle" tutuklandığını ileri sürdü.

CHP Grup Başkanı Özel, şöyle devam etti:

"Cümle alem biliyor ki hiçbir suçları yok. Cümle alem biliyor ki Trump gittikten, Ankara boşaldıktan sonra hepsine 'pardon' deyip bırakacaklar. Cümle alem biliyor ki ileride bu tutuklamanın haksız olduğuna hükmedilecek. Haklı olduğuna hükmedilse, cümle alem biliyor ki Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verecek. O vermese Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verecek."

Haberin Devamı

Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru bulunduğu iddia edilen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmasını da eleştiren Özel, Göktaş'ın, gösterisinde hem iktidarı hem de kendilerini eleştirdiğini hatırlattı.

Özgür Özel, "Ne demiş? Ekrem İmamoğlu'na beş katını söylemiş, dönmüş Erdoğan'a da iki satır bir şey demiş. İki değil 20 dese ne olur? 200 satır eleştirse, bunu hoş karşılayan siyasetçinin madalyası olur bu." ifadesini kullandı.

Ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, Türkiye'de ne orta direk ne de orta gelir seviyesinde insan kaldığını öne sürdü.

Özel, Türkiye'nin enflasyonda Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada bulunduğunu iddia ederek, "Avrupa Birliğinin (AB) enflasyon ortalaması yüzde 3,3. Hani diyorlar ya 'enflasyon herkesin başının belası'. AB ortalaması yüzde 3,3, Türkiye'ninki yüzde 33, tam 10 katı. Yani Türkiye'deki hayat pahalılığı hızı Avrupa'dakinin tam 10 katı ve her seferinde bir zam, bir önceki zammın üstüne binerek ilerliyor." dedi.

Haberin Devamı

Her gün iğneden ipliğe her şeye zam geldiğini ama bir tek maaşların artmadığını dile getiren Özel, asgari ücretliye enflasyon artışının altında kalan bir zam verildiğini savundu.

CHP Grup Başkanı Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün gelinen noktada asgari ücret, verildiği günkü alım gücüyle 24 bin liraya gerilemiş durumda. Ocak'ta 28 bin liraydı, o 28 bin lirayı bugünkü 28 bin lira ile karşılaştırırsan, artık o günün 24 bin lirası. Asgari ücrette beş ayda bu erime yaşandı ve ara zam yapmayı aklının ucundan geçirmeyen, asla ve asla dile getirmeyen bir iktidar var. Oysa hatırlayalım ki bu milletten seçimde oy isterken iki seçim arasında 'asgari ücrete yılda dört sefer düzenleme yapacağız' diyordu."

Haberin Devamı

Gaziantep programında iş insanlarıyla asgari ücret üzerine değerlendirmeler yaptıklarını aktaran Özel, bu konuda geçmişte yaptıkları çalışmalarını anlattı.

Özgür Özel, enflasyon oranının belirlenmesinin ardından emekli aylıklarına zam yapılacağını da anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bütün emeklilere ve bütün emekçilere söylüyoruz ki bu yaşananların tamamı bir zaruret falan değildir. Bu yaşananların hiçbiri küresel bir sorundan kaynaklanmamaktadır. Bu yaşananların her birisi tercih meselesidir. Erdoğan ve arkadaşları parayı bulmakta ve kaynağı kullanmakta, zengini, yandaşı ve özel tercih ettikleri bir grubu, biz ise emekliyi ve emekçiyi tercih etmekteyiz."

Haberin Devamı

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, vergi sistemini eleştirerek, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini savundu.

"Bu ülkede bir vergi düzeni yok." diyen Özel, "Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor, 65 lirası dolaylı, 24 lirası gelir vergisi, 11 lirası da kurumlar vergisi. O, hakkında çok konuşulan, çok kazananlar verginin yüzde 11'ini, geri kalan sizler ise verginin yüzde 89'unu... Yani 10 liralık verginin 9 lirasını ya hiç vergi vermemesi ya da çok azını vermesi gerekenler, 10 liralık verginin 1 lirasını gerçekte vergi vermesi gerekenler ödüyor." ifadelerini kullandı.

Mutfak tüpünden, tırnak makasından ÖTV alınırken elmas ve pırlanta gibi kıymetli taşlardan alınmadığını söyleyen Özel, "AK Parti'nin bu kara düzenini bitirmeden Türkiye'de gerçekten kimsenin yüzü gülmeyecek." değerlendirmesinde bulundu

Milletin gündemini, haksızlığı ve yoksulluğu sürekli anlatmaları gerektiğini, bunları ısrarla anlattıkları için Türkiye'nin birinci partisi olduklarını söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Emeklinin halini biz konuşmazsak kim konuşacak? İşçinin derdini biz anlamazsak, anlatmazsak, onların yanına varmazsak, kim varacak? Çiftçinin hatırını CHP sormazsa kim soracak? Biliyorlar ki biz susarsak millet susacak. Bize yönelik saldırılar, CHP'yi sahipsiz bırakma operasyonu değildir. Allaha şükür biz CHP'yi ve CHP'lileri sahipsiz, yalnız bırakmayız. Ama esas gaye milletin dertlerini sahipsiz bırakma operasyonudur. O yüzden bize, partimize adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve lidersizleştirme operasyonu çekmektedirler. Meselenin kendisi CHP'nin içinde bir mesele değil, meselenin kendisi CHP bahane ve meşgul edilerek bu milletle, bu milletin değiştirmek istediği iktidar arasındadır."

CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti yaptıklarını söyleyen Özel, "O günden beridir de kibir yapmadan, sadece kendimizi anmadan, başarıyı Türkiye İttifakı'na, Türkiye'nin bütün demokratlarına mal ederek yol yürümeyi tercih ettik. İşte bu yüzden iktidar değişimi artık Türkiye'de bir takvim meselesidir. Bunu herkes görüyorken bu ülkenin ezilenleri, yok sayılanları, hor görünenleri, hakkı yenilenleri iktidara yürüyorken maruz kaldığımız saldırı tam da buna yöneliktir." diye konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısındaki CHP'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi, eleştirilerde bulundu.

- "Kimse endişe etmesin milletle birlikte kazanacağız"

"Biz milletin safındayız, çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda milletle birlikteyiz, milletle omuz omuzayız." ifadesini kullanan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz, gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Duyduğum, bildiğim en güzel sözdür: 'Elbette olacak kaderdir ama kader de gayrete aşıktır.' Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin. Bir tek menzil var. Dedi ya, 'Cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir.' Gazi'nin emaneti kimsesizleri kimsesiz bırakmamak, yoksulları yalnız bırakmamak, işçisini, memurunu, emeklisini yalnız bırakmamak, iktidara taşımak için gayret içindeyiz. Kimse endişe etmesin milletle birlikte kazanacağız. Oy oy, zarf zarf, sandık sandık, sokak sokak, köy köy, belde belde, şehir şehir kazanacağız. Kimse yoldan sapmasın, ki yol cümleden, cümlemizden uludur. Yol, yolcudan da yolculardan da uludur. Yeter ki hedefi doğru olsun. Yolumuz doğrudur. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamız millettir, rotamız iktidardır. Hep birlikte gideceğimiz bu yolda eninde sonunda iktidarı değiştireceğiz ve halkın iktidarını kuracağız."

Özgür Özel, gittiği tüm şehirlerde, oturduğu her sofrada, girdiği her kolda bir samimiyeti, inancı ve üzerine yüklenen bir mesuliyeti gördüğünü dile getirerek, "Milletin tek ümidi sizlersiniz, bizleriz. Bizim de tek hedefimiz, tek ümidimiz, bu milleti zorluklardan kurtarmak, bu yürüyüşü tamamlamak ve eninde sonunda bu milletin partisini iktidara taşımaktır." dedi.

Öte yandan, Grup Toplantısı'nı, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca hakkında verilen tedbir kararının kaldırılmasının ardından yeniden Grup Başkanvekilliği görevine dönen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın yönetti.