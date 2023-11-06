Özgür Özel: İmamoğlu ile kardeşlik hukuku CHP'yi iktidara taşıyacak

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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığını üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkan seçilen Özgür Özel'i Ankara'da bulunan seçim ofisinde ziyaret etti. Özel ve İmamoğlu'nun basına kapalı gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 20 dakika sürdü. Ardından Özel ve İmamoğlu, açıklama yaptı.

İmamoğlu, 38'inci Olağan Kurultay ile ilgili sürecin tamamlandığını ve süreç sonrasında Divan Başkanı olarak Özel'i ziyaret ederek, süreçle ilgili bilgi verdiğini söyledi. İmamoğlu, "Dualarımız hep neydi; bir olalım, birlikte olalım ve kusursuz, sıkıntısız hiç kötü anılacak taraf olmayan bir zaman dilimi geçsin. Çünkü Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındayız. Partimizin 100'üncü yılındayız ve bana kurultay başkanlığı nasip oldu. Kendi adıma çok gururluyum, onurluyum. Aynı zamanda kurultay çok nezaketli, çok dengeli, seviyeli geçti. Ben buradan önceki dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip, kurultay sürecine dair hem düşüncelerimi, hem de teşekkürlerimi sunacağım. Bu kapsamda bugün de 8'inci Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i ziyaret ettim ve kurultayla ilgili kendilerine düşüncelerimi söyledim ve sürece dair bilgi verdim. Görevimi bitirmiş oldum. Genel başkanımdan izin isteyerek, İstanbul'a kendi görevimin, diğer görevimin başına dönüyorum. Kendilerine teşekkür ederim kabulleri için. Güzel bir buluşma oldu. Kurultayımız hayırlı olsun. Genel başkanımızın bu görev dönemi hem CHP'ye hem Türkiye'nin siyaset yaşamına, demokrasisine ve milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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'EKREM BEY İLE ARAMIZDAKİ İLİŞKİ KARDEŞLİK İLİŞKİSİDİR'

Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun her işi dört dörtlük yaptığını söyleyerek, "Geçirdiğimiz kurultay sürecinde elbette herkes bu göreve talip olmak ister; ama teklif etseniz herkesin iki kere düşünüp vereceği bir karardı. Sonuçta da CHP tarihinde bir ilk yaşandı. Kurultayın gergin olabileceği, farklı zorlukların olabileceği biliniyordu. Ekrem Başkan bu güvene layık olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek kişi olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı, çok başarılı şekilde yönetti. Ben kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız kurultayda, 'Partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım' demişti ve tam da öyle oldu. CHP'nin en güvenli limanı, en yetkili olanı kurultaydır. Ve büyük bir nezaket içinde, karşılıklı anlayış birliği içinde güzel başlayan kurultayımız güzel şekilde sonuçlandı. Ben şimdi buradan Ekrem Başkanımı yolcu edeceğim; ama hep konuşulan bir şey vardı, yıllardır, aylardır bıktığımız bir şey; 'Ekrem Başkanla aranızdan nasıl bir ilişki var?' diye soruyorlardı. Buradan şunu ifade edeyim; biraz önce yukarıda kısa bir baş başa görüşmemiz de oldu. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku CHP'yi çok güzel yerlere taşıyacak, CHP'yi iktidara taşıyacak, Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. 2'nci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız" dedi.

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DEVİR TESLİM MAZBATADAN SONRA

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, kamuoyuna yansıyan kurultayda Kılıçdaroğlu'nun seçimden çekilme kararı aldığı; ancak delegelerin ısrarları ile bundan vazgeçtiği yönündeki görüntülere ilişkin, "Onları geride bıraktık, kurultay geride kaldı" değerlendirmesinde bulundu. Özel, CHP grup toplantısını haftaya salı günü yapacaklarını belirtirken, devir teslim tarihinin ise mazbatayı aldıktan sonra netleşeceğini belirtti.