Özgür Özel, Hürriyet'e konuştu; merak edilen soruları yanıtladı! Yeni parti hakkında dikkat çeken açıklama

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Özel, önceki gün TBMM’de gazetecilerle biraraya gelerek soruları yanıtladı. Özel, kendisine yönelik “FETÖ” ve kaset iddialarından, Kılıçdaroğlu’nun MYK listesine ve yol haritasına kadar sorulara şu karşılığı verdi:

BÖYLE GERİLİM DÖNEMLERİ OLUR

(Dokunulmazlığının kaldırılacağı endişesi taşıyor musunuz?) Yıllardır Meclisteyim. Böyle bazı gerilimli dönemler olur. O dönemlerde hep dokunulmazlıklar konuşulur. Meclisin bayatlamayan haberi ‘Fezleke geldi’ haberidir. O yüzden bir endişem yok.

YARGITAY BİR AN ÖNCE KARAR VERMELİ

(Bu süreci nasıl götürmeyi planlıyorsunuz?) Partinin butlan yönetimi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’yla ve Adalet Bakanlığı’yla bir oyun planı içinde tandem oynuyorlar. Birinin sıkıştığı yere öbürü yetişmeye çalışıyor. Şuanda kurultay talebi ile 804 delege imzası var. Bine doğru gidiyor. ‘Mesela karar kesinleşmediği için kurultay yapamaz’ diyorlar. Kararın kesinleşmesi Yargıtay Başvurusuna bağlı. Bizim avukatı azletip, dünün davacısı bugünün davalısına dönmüş. Bin yolu var. Önemli olan iyi niyet olsun. Butlan kararında, büyük bir sahtekarlıkta tutarlılık var. Hükümet diyor ki benim ne alakam var. Alakan yok da niye Adalet Bakanı çıkıp ‘Harika bir karar oldu’ diyor. Neden Adalet Bakanlığı mahkemenin hakimlerine birifing vermiş bu konuda? Tüm yolları deneyeceğiz. Birincisi Anayasa Mahkemesi kararı var. 50 artı bir imza toplandığında esas iradedir. Önüne hiçbir yasak geçemez. Bu karara istinaden Kemal Bey’in toplaması lazım. Siz yapın da mahkeme engel olsun bakalım. Mahkeme engel olmamalıdır. Argümanlarımız var. Tut ki oldu. Anayasa Mahkemesi yolu var. Biz bu yolların hepsini tüketiriz. Diğer taraftan Yargıtay’a başvurduk. Bu konuda Yargıtay’ın bir an önce karar vermesini bekliyoruz. Zaten bu tıkanmışlık ancak Yargıtay’ın bir kararıyla açılabilir. Sonrasındaki diğer kısımları zaten biz hallederiz. Ama bir gerçek var. Sokağa rağmen siyaset olmaz. O yüzden kimin ne dediğinin, ne kumpas kurduğunun bir önemi yok. Sokak kazanır. Sokağa rağmen bir şey olmaz. Sokakta sıfır nokta sıfır birisiniz. Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz.

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HİÇBİRİNDEN BİR ZIRNIK ÇIKMAZ

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(Delegelere yönelik inceleme...) Sanki MASAK raporu isteyince şaibeli delege oluyor. Düne kadar niye istemedin. Hiçbirinden de bir zırnık çıkmaz onlara. Delegeler imza vermesin diye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı delegelere... Sen ne yapıyorsun orada? Yetkisiz kendi kafasına göre takılıyor. Siyasi partiyi felç etmeye çalışıyorlar. Siyasi partileri felç etmenin yolu omurgasını kırmaktır. Bizim omurgamız örgüttür. Örgütün kimden yana olduğuna bakacaksınız.

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MÜZAKERE KANALI HİÇ AÇILMADI

(Kılıçdaroğlu ile müzakere kanalı kapandı mı?) Maalesef müzakere kanalı hiç açılmadı. Olayı olduğu gibi söyleyeyim. Kemal Bey mutlak kararından sonra beni aradı. ‘Ne diyorsunuz?’ dedi. ‘Ne efendim’ dedim. Dedi ‘Ne yapmak lazım şimdi?’. Dedim ki ‘Kurultay yapmak lazım’. Dedi ki ‘Yapamazsın diyorlar’. ‘Efendim siz isterseniz yapılır’ dedim. ‘O zaman tamam arkadaşlar otursun konuşsun, en uygun zamanda yapalım’ dedi. Ben de dedim ki ‘En uygun zaman en kısa zamandır’. O an kendimi 2023 Haziranında hissettim. Bugün o gün sokaktaki tepkinin 10 katı var; ve bu öfke beni hem üzüyor hem ürkütüyor. Ben İzmir’de insanların gözündeki öfkeyi hiçbir yerde görmedim. Kemal Bey umursamadı bunu, ‘geçer’ dedi. Bayram bitti, öfke daha büyük. Sabah yedide iki müzakereci, Ankara’nın bütün pavyon fedaileriyle birlikte geldi. O yüzden müzakere hiç açılmadı. Müzakere etme niyeti olan birisi yoktu. Dolaylı aracılar üzerinden sonuç alma ihtimali varsa görüşülür. Sonuçtan anladığımız kurultay.

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TARİHİ BİR DURUŞ GÖSTERDİLER

(Kılıçdaroğlu’nun MYK listesi...) Dört beş kişi görevi kabul etmediler. Onlar tarihi bir duruş göstermişler. Çok önemli şeyler söylemişler. Liste bir çaresizliği çağrıştırıyor. Siz bizim Gölge Kabineye ‘Kalabalık, partiyi öyle yönetemezsin, yedi kişiyle bu partinin yönetilmesi lazım’ deyip, yedi kişilik MYK açıklayacağım diye yola çıkıp, 19 kişilik MYK açıklıyorsan, MYK’ndaki insanları MYK yapmasan yanında tutamıyorsun demek. 19 kişilik MYK tedirginlik, mutlak bir sadakat değil, mutabakat üzerinden sadakat sağlamaya yönelik bir iş. 19’a çıktıysa 12 tane oynayan parça var demektir. Uçak mühendisleri bilir, her uçuştan önce bütün parçaları yoklayacaksın. Kemal Bey’in her sabah parçaları yoklaması lazım.

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İKİNCİ BİR PARTİ DAHA HAZIR EDİLMELİ

(Hangi noktada yeni parti dersiniz?) Zaten yeni bir parti var, olacak, olmalı ama bu felaket senaryosu için biz bunu düşündük. Yani butlan yaptı, baskın seçim yapıyor veya Partinin iki dönem üst üste kongre yapmamasını seçime girme yeterliliğinin kaybı olarak nitelendiriyor. O zaman yeni partiniz yoksa büyük bir şok yaşarsınız. Hazırda olması lazım. Bu en kötü senaryoda kullanmak üzere. Hatta belki bir yeni parti daha da... Biliyorsunuz Kürt siyasi hareket hep iki yedekli giderler. İkinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir. Onda bir sorun yok. Mücadeleyi partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız. Bu sokağı biraz bilirim yani. TGRT ekranlarından bana çağrı yapıyorlar. ‘Kişisel oyunuz yüzde 30’un üstünde ne duruyorsunuz, parti kurun’. Sana ne? Çünkü ana senaryo biz gideceğiz, CHP markası logosu çok önemli bir değer. Buraya kalacak. Burası öyle bitecek. Biz başka bir yere gideceğiz. Orada başka mücadele edeceğiz. Bize yeni parti telkin ediyor.

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MERMİ KALMAMIŞ KABZAYI YAKIYORLAR

(Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ ajanları’ ifadesi ve kendisine yönelik iddialar...) Bu lafları biz hep duyuyoruz. Bu lafları iktidar medyası Kemal Bey’e yıllarca yöneltti. Şimdi ifadeler değişmemiş. Bu sefer Kemal Bey bana söylüyor aynı şeyleri veya beni kasttettiği ima ediliyor. FETÖ meselesinde 15 Temmuz gecesi nasıl bir tutum aldığımızı biliyorsunuz. Ben ‘Tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe’ demiştim. Bir de FETÖ’nün Lidya Konserveciliği fabrikasına kayyum atamışlardı. Onun da geçmişi FETÖ’cü. Manisa’da bunu eleştirdik. Bu kayyum atanan avukat kişi, aynı zamanda AK Parti il yöneticisi, bir FETÖ’cünün ifadesine ‘Özgür Özel’in adını koysana?’ demiş. Bu ifade takipsizliğe uğradı. Bana bir soru bile sorulmadı. Baştan aşağıya tutarsızlık olduğu için. Allah’a şükür en büyük memnuniyetim, bu FETÖ’nün en büyük mağdurları ‘Türkiye’de FETÖ’cü olacak son kişi Özgür Özel’dir’ dedi. Çare Özgür Özel’e FETÖ yakıştırması yapmaya kaldıysa, yakacak mermi kalmamış, tüfeğin kabzasını yakıyorlar.

(İmamoğlu’nun partiden ihraç edilebileceği söylentileri...) Seçilmiş başkandır. Ekrem İmamoğlu tutukladığında eşine ilk ziyarete gidenlerden birisi, benden iki saat sonra Kemal Bey’di. Ekrem Bey’i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey’e defalarca ‘Birlikte olalım. Özgür Bey’i dışlayalım. Biz bir olalım. Özgür Bey’i indirelim’ dediler. Ekrem Bey’e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler. Ekrem Bey’e sandık kurduk, oy verdiler. Şimdi ne oldu da Ekrem Bey hırsız oldu?

MANİSA'DA OLMAM LAZIM

(Meclis grup toplantıları...) ‘Haftaya grup olur mu? Aslında olmaması lazım. Çünkü Ferdi Zeyrek’nin ölümü yıldönümüdür. Benim Manisa’da olmam lazım. Ama bu bir inatlaşmaya falan dönerse diye, bizim yine bir pozisyon göstermemiz gerekirse diye bakıyoruz; ama normalde 9 Haziran oluyor. Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümü Manisa’da olmayı düşünüyorum. 16 Haziran’da grup toplantısı yapmayı düşünüyoruz.

SİNİRLENİYORUM, KIZIYORUM, MİDEM BULANIYOR

(Kemal Kılıçdaroğlu gelip, grup toplantısı yaparsa...) Öyle bir atmosfer, imkan, moral var mı? Meclis kürsüleri seçilmişlerin kürsüsüdür?

(Özkan Yalım’ın arşivinde, size yönelik kasetler olduğu iddiası...) Öyle bir şey olmadığını cümle alem biliyor. Zaten o bütün arama tarama dökümantasyonunda görüldü. Bu tamamen bizimle baş edemeyenlerin, kendi yaptıkları psikolojik harp yöntemleri. Özkan Yalım’ın çocuğunun sünnetinde Sivas’taki bir otelinde yıllar önce kalmıştım, onun dışında yemek yemişliğimiz var. Bunları gördükçe hakikaten sinirleniyorum, kızıyorum, midem bulanıyor. Hiç fezleke beklemesin. Yarın sabah getirsin, yarın sabah bırakayım derim. Onlar beni daha tanımamış.