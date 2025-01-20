Özgür Özel: Hukukun gereğini yaparız

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması' isimli panele katıldı. Burada konuşan Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel panel bitiminde soruşturma nedeniyle basın açıklamasında bulundu.

'İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI TEHDİT EDİLDİ' DİYE SORUŞTURMA BAŞLATIYOR'

Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu, değerli başkanımız kürsüden 15 adım uzaklaştı ve konuşmayı yaptığı kürsüden 15 adım ötedeyken hakkında soruşturma açtı. Bir kere insan şunu düşünüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın bir kişi gücü olmaz mı? Pazartesi günü sabah bu vakitte açıp Ekrem İmamoğlu'nu izliyor. Bir yerde bir konuşma yapılır içinde hiç yok ama bir suç unsuru varsa bile haberdar olur, sonra onu izler, inceler. Canlı yayında soruşturma açmak ne demek? Bütün dikkati burada ve şu çok belli. Özel yetkili savcılar olur, özel yetkili mahkemeler, özel yetkili savcılar. Özel görevli, İstanbul'u karıştırmaktan, Ekrem İmamoğlu'yla uğraşmaktan özel sorumlu yetkili bir Başsavcıyla muhattabız. Yoksa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kadar işi olması gerekirken, işi gücü bırakıp, canlı yayında bizi izleyip, dünya rekoru denercesine soruşturma açmak kendi kendine. Gerçekten şizofrenik bir halle karşı karşıyayız. Şizofrenik davranışlar bunlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tehdit edildi' diye soruşturma başlatıyor" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

'SENİN EVLADININ DA GÜVENCESİ BİZİZ'

Sözlerine devam eden Özgür Özel, "Ben Ekrem Başkan yanıma oturduğunda dedim ki 'Çok iyi oldu. Ortam çok gerildiğinde, insanlar 'yahu iktidar değişince de bize mi bunlar yapılacak?' kaygısı oluyor. İyi bir güvence oldu. Bizim evladımıza yapıyorsunuz. Ama biz, sizin evlatlarınıza bunlar yapılmasın diye yargıyı düzelteceğiz.' Ben geleceğe dair iyi bir güvence oldu' dedim. Bunu duyan insanlar 'Bu işin rövanşı benim evladıma gider' diye düşünmez hiç olmazsa dedik. Bu kadar insancıl, bu kadar yapıcı, bu kadar doğru yerden kurulmuş. Sen benim evladıma yaptın bu sabah. Ama biz değil senin hiç kimsenin evladına yapmayacağız. Senin evladının da güvencesi biziz demeyi içinde evlat da bu geçiyor diye ailesinin üstüne çekip, dinlemeyen, duyan da oradan buradan okuyanda sanacak ki, Akın Gürlek'in evladı tehdit edilmiş. Biz o duygunun insanları değiliz ki. Biz o kötülüğün insanları değiliz. Senin bizim evladımıza yaptığına, bizim elimiz senin evladına varmaz. Bu güvence ortaya konuyorken ben tebrik ettim. Çok iyi bir yerden ifade ettiğiniz dedim. Bu güvenceyi onun ve şu anda görev yapan birçok insan olabilir. AK Partiliye oy veren vatandaş 'Sıra bize mi gelir? Bunlar gelince de intikam mı alır?' 'Rövanşist değiliz, intikamcı değiliz, hukukun gereğini yaparız. Evlatla, çocukla uğraşmayız' dedi. Bir kere bunu söyleyelim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreci bize bir savaş ilanı olarak gördük. Bunu görüyoruz dedik. Kimseye savaş ilan ettiğimiz yok ama bize savaş ilan edildi. Bu şartlar altında 2025 yılının bir seçim yılı olacağını söyledik. Biz hazırız. Programımız yazılıyordu, biliyorsunuz. O artık bir hükumet programına, bir iktidar programına evrilmek durumundadır hızla yapılıyor" dedi

Haberin Devamı

'BİZ HAZIRIZ, ONLAR DA İKTİDARI DEVRETMEYE HAZIR OLSUNLAR'

Özel, '"Bizim adayı belirleme irademiz kesindir ve bu süreci başlatacağız. Aday bir kişinin, bir kurumun, ağzından çıkacak karar verecek değil. Ben koltuğa oturduğum ilk gün, oturduğumuz koltuk Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğudur. Orda da söylemiştim. Burada da söyleyelim. En adil, en açık, en şeffaf, en katılımcı şekilde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Avrupa ülkesi, dünya ülkesini uygun, 2024 yılı demokrasisine uygun bir şekilde. Böyle bir adayı o yöntemle belirleyeceğiz. Yoksa varıp da aday belli, kimdir? Onu tek başına genel başkan belirleyecek olsa ya da bir kurulla, dar bir yerde belirleyecek olsa bizim onlardan farkımız kalmaz. Bu konuda çok netiz ama irademiz kesin. Yol yürüyüşümüz kesin. Çok güçlü bir süreç ve hazırlıyoruz. Tarif ediyoruz. Ve bunun için de el ele, omuz omuza kol kola kimseyi dışlamadan, kimseyi dışarıda bırakmadan, bir kişiyi arkada bırakmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Biz hazırız, onlar da iktidarı devretmeye hazır olsunlar" dedi.

Haberin Devamı

'BU TAMAMEN KASITLI BİR SÜREÇ TARİFİDİR'

Hakkında başlatılan soruşturma hakkında açıklama yapan İmamoğlu, "Bu tamamen kasıtlı bir süreç tarifidir. Başka bir tarifle asla yan yana durmayacak bir uygulama biçimi. Adaletle de uyuşmayan, tabii bunları bahsederken ifadem o kadar net ki benim dönün birkaç tane daha miting konuşmama; bu işin karar vericilerine, bu işi zorlayan akla, o otoriter akla defalarca dedim ki, biz öyle bir mücadele veriyoruz ki sizin evlatlarınızı da bu tür muamelelerden kurtaracağız. Aynı benzerini burada bu karara, altına imza atan Başsavcıya ifade ederek, senin evlatlarının bütün muamelelerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyoruz. Bunu o kadar net ifade diyorum ki ama bunu bile siyasi müsteşarlığının bir parçası olarak ve ne yazık ki hani her yol mübahtır anlayışıyla, bu işi bile kendini ispat etme ve emre tabi olduğunu ifade etme biçimi içerisinde kullanarak, ailesini bile bu meseleye alet etme paylaşımıdır soruşturma açma ifadesi ve süreci" dedi.

Haberin Devamı

'GERÇEK VE CİDDİ BİR ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUM'

Sözlerine devam eden İmamoğlu, "Ben bu vesileyle tekrar gerçek ve ciddi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Genel başkanımızın da yanında, gerçekten bu ülkenin yüksek yargı mensuplarına, yüksek yargının kurumsal yapılarına, yapısına ve bütün yargıçlara, savcılara, bu ülkenin namuslu savcılarına, yargıçlarına gerçekten süreci iyi analiz etmelerini, buna tepki göstermelerini, yani böyle bir süreç olamaz. Bu kadar meseleyi kişiselleştiren, ben nereden ne yakalarım diyerek. Tümüyle o kadar masumiyet içeriyor ki. Ettiğim cümle üzerinden soruşturma çıkartan bir aklın İstanbul ve Türkiye ciddi anlamda hukuki bir şekilde tehdit ettiğini düşünüyorum" dedi. (DHA)