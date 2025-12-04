Özgür Özel: Herkes kendi kararını savunsun

Haberin Devamı

Hafta sonu gerçekleşen CHP 39. Olağan Kurultayı’nın ardından dün ilk kez Silivri Cezaevi’ne giden CHP Lideri Özel, Ekrem İmamoğlu ile diğer tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanlarıyla görüştü.

Özel, çıkışta yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

ÇÖZÜM TARAFINDAYIZ

“Ben barış sürecine, müzakereye, komisyona, bu işin hallolmasına, Sayın Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye beklentisine, CHP’nin terörsüz ve demokratik Türkiye mücadelesine, komisyondaki demokrasi adının yer almasına, hepsine değer veriyorum. Hepsine değer veriyorum ve ortaya cesaret koyuyorum. Durmamız gereken yerde duruyoruz. Efendim bir ziyarete gidilmemiş diye... CHP kendi kararını verdi arkadaşlar.

Dokuz yıl boyunca bir siyasi partinin iki eş genel başkanını hapiste tutacaksın; Figen Hanım’la Selahattin Demirtaş’ı. Ondan sonra da halen daha kararları uygulamayacaksın, halen daha kayyumlar yönetiyor; seçtikleri değil Kürtlerin. Sonra da efendim CHP’ye cellat tarifi falan yapacaksın. Bu diğer tartışmayı dün sonlandırdık hep beraber. Tayyip Bey’e buradan ekmek çıkmaz. Ama buradan ekmek çıkarmaya kalkarsa siyaseten çok aç kalır daha. Geçti o dönemler. Ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük, moral üstünlüğü, çoğunluk enerjisi Cumhuriyet Halk Partisi’ndedir.

SÖZLERİNİN ARKASINDA DURSUNLAR

(İBB davalarının TV’den canlı yayınlanması) Maalesef Sayın Bahçeli’nin TRT’den yayınlanma konusunda verdiği desteğe rağmen, Sayın Erdoğan’ın da ‘Sayın Bahçeli böyle söylemişse uygun olmuştur’ demesine rağmen dün mahkemenin televizyonlardan canlı yayınlanmasını öneren önergemize Cumhur İttifakı milletvekilleri ret oyu verdi. O zaman AK Parti, Cumhur İttifakı bir an önce kendi önergesini getirmelidir. Biz de destek verelim, Cumhur İttifakı önergesine.”

Özgür Özel, Güngören’de ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde de “Biz Erdoğan gibi Kürt meselesinin varlığını inkâr edip günü gelince büyük büyük laflar etmeyiz. Bu işin siyasetinde de ticaretinde de yokuz. Bu Meclis çatısı altında milletin verdiği görev neyse onu yapmakta kararlıyız. Kimse Kürt yurttaşlarımızla bizim aramıza bir set çekmeye, bizi ayrı düşürmeye, bu alanları enfekte etmeye çalışmasın” dedi.

‘CELLAT’ YANITI: HEPİMİZİN DEDESİ ORADAYDI

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP cellat görmek istiyorsa aynaya baksın” sözlerinin sorulması üzerine de özetle şunları söyledi:

“Şimdi bir kere bu tartışmadan Erdoğan’a ekmek çıkmaz. Sen hem ta tarihe, gerilere gerilere atıflar yapacak, bundan on yıllar, bir 100 yıl öncesine doğru gidecek... ‘Cumhuriyet’i biz kurduk’ dedik mi Cumhuriyet Halk Partisi olarak. ‘O zaman tek parti vardı, hepimizin dedesi oradaydı.’ İyi. ‘Türkiye’yi kurtaran, demokrasiyi kuran ve demokrasi getiren partiyiz.’ ‘Tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı.’ Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. ‘CHP yaptı.’ Senin dede neredeydi? Hani ya Çanakkale’de dedeler omuz omuza, tarihten acılı husumet çıkarabilecek bir şey atıf yaparken CHP tek başına. 10 yıl önce senin iktidarında Taybet Ana’nın cenazesinin yedi gün yerde kaldığını, kadınların o cenaze çürümesin diye elinde beyaz bayrakla giderken üstüne ateş açıldığını hatırlamayacaksın.”

KENDİ ÖNERGELERİNİ GETİRSİNLER

İBB davalarının TRT’den canlı yayınlanması talebinin AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedilmesiyle ilgili de Özel, “Sayın Bahçeli, ‘Doğrusu budur, yapılmalıdır’ diyor. Sayın Erdoğan, ‘Sayın Bahçeli böyle diyorsa ben de destekliyorum’ diyor. Ama grubundaki milletvekilleri canlı yayın önergesini reddettiler. O zaman Cumhur İttifakı bir an önce kendi önergesini getirmelidir. Biz destek verelim Cumhur İttifakı önergesine” dedi.

ÖZEL’DEN YENİ DÖNEM TEMENNİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yeniden seçilmesi nedeniyle kendisini kutlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da aralarında yer aldığı liderlere teşekkür mesajı yayımladı. Özel, paylaşımda şöyle dedi:

KUTUPLAŞMAYAN TÜRKİYE

“Partimiz tüm zorluklara rağmen millet iradesinden başka hiçbir güce inanmadan yoluna devam etmektedir. Bundan sonra da hangi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızı kapsayarak demokrasi ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Son seçimlerin birinci partisi olan CHP, tüm demokratlarla ve demokrasiye inanan tüm siyasi partilerle dayanışma içindedir. Türkiye’nin yaşadığı tüm sıkıntıları aşmanın yolu toplumsal barış, sarsılmaz kardeşlik, daimi demokrasi ve eksiksiz adalettir. Yeni dönemden samimi dileğimiz siyasetin rotasının milletin ihtiyaç ve beklentilerine çevrildiği, kavganın, kutuplaşmanın, düşmanlaştırmanın olmadığı bir Türkiye’dir.”