Özgür Özel grup toplantısında önerdi: ‘Tam yetkili ve şeffaf komisyon kuralım’

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Bir kişinin özgürlüğü, siyasi kariyeri için işletilecek göstermelik süreçlerin içinde yer almayacağımız baştan duyurduk. Meclis’te hiçbir siyasi partinin dışlanmadığı bir demokrasi planını işletecek, tam yetkili ve kamuoyunu şeffaflıkla bilgilendirecek bir komisyonun kurulmasını önerdik. Bu komisyonun, tanımının ne olduğu belli olmayan bir süreç komisyonu gibi değil, Türkiye’deki demokratik standartları yükseltecek, Kürtlerin sorunlarını çözecek, Alevilerin uğradığı ayrımcılığı ortadan kaldıracak, kendini geride, dışlanmış veya eşitsiz hisseden, adaletsizliğe uğradığını hisseden herkesi kucaklayacak bir komisyon olacağını…

KİMLER OLACAK

- KANAAT ÖNDERLERİ: Toplumsal mutabakatın sağlanması için, sivil toplumun, akademinin, kanaat önderlerinin katkılarının da bu komisyona süreç içinde alınması gerektiğini…

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- ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER: Olmazsa olmazımız; şehit ailesi ve gazi derneklerinin komisyonlarda temsil edilmelerinin toplumun içini ve vicdanını rahatlatacağını, onları kıracak, üzecek, rencide edecek gizli pazarlıkların olmadığının kanıtının bu şeffaf, hepimizi kapsayan komisyon olacağını ifade ettik. Biz varız, varsanız haydi hep birlikte her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım.”

CHP MYK da akşam saatlerinde toplandı. Toplantıda DEM Parti heyetiyle yapılan görüşme ele alındı. Görüşmeye ilişkin MYK üyeleri bilgilendirilirken, görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

CHP KAYNAKLARI ANLATTI: NASIL BİR KOMİSYON

- CHP kaynakları komisyona ilişkin, “CHP’nin genel bakışı sadece Kürt meselesinin çözümü yetmez, demokratik standartları yukarı çekerek sorunu olan herkese dokunulması yönündedir. Bu nedenle Meclis’te, adı ‘Demokratik Standartları Yükseltme Komisyonu’ da olabilir, kimseyi dışlamayan bir komisyonun kurulmasıdır. Özel’in talimatıyla da CHP bu konudaki iç çalışmasını başlattı. Bu komisyona hazırlık amacıyla Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’in başkanlığında, Grup Başkanvekili Murat Emir ile Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Bülent Tezcan, Zeynel Emre, Yunus Emre, Bahadır Erdem ve Okan Konuralp’in yer aldığı komisyon çalışmalarına başladı” bilgisini verdi.

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ATATÜRK İNÖNÜ ÖRNEĞİ

- CHP ile DEM Parti heyetinin buluşmasına ilginç bir diyalog damgasını vurdu. Özel’in sürece ilişkin değerlendirmelerini dinleyen DEM’liler, “CHP’nin bu konulardaki tarihsel tutumunu takdir ediyoruz” dedikten sonra, Atatürk ve İnönü örneğini verdi, “Biri Türk, biri Kürt, Türkiye’nin temellerinde kardeşlik var” değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN’A ‘SGK’ YANITI

- Özel, belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi: “SGK‘nın toplam alacağı 270 ton altına karşılık geliyor. Bunun 30 tonu belediyelerden, 240 tonu Erdoğan’ın altı ayda bir açıklaması gerektiği halde açıklamadığı ilk 100’deki hemen hepsinin kendinden olduğu yandaş şirketlerden. Vallahi CHP’nin, AKP, MHP, İYİ Parti, DEM’in, Yeniden Refah’ın, Saadet’in, bütün belediyelerin borcu bir kamyon altın. 9 kamyon da SGK‘ya senin yandaşlarının borcu var. Dokuz kamyon altını çek SGK’nın önüne, üçte bir altını vermeyen namussuzdur. Hodri meydan.”