Özgür Özel: geçim yoksa seçim var

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kağıthane’de gerçekleştirilen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Bu akşam Kağıthane’de tam 77’nci kez sokaktayız, meydandayız. Dün yapılan bir operasyonla Şile belediye meclis üyelerimiz gözaltına alındı. Artık bu operasyonların bir ardının, arkasının kesilmesini ve bir an önce duruşma gününün gelmesini, savcısına güvenenlerin savcısının arkasına geçmesini bekliyoruz.

Yaz boyunca iftiraları attırdılar. Dokuz aydır söylemedik yalan bırakmadılar. İddianame çıkınca suspus oldular. 15 gizli tanıktan kalmış 7 gizli tanık. Her gün de birisi ‘çekileceğim’ diye adliyeye koşuyor. Şimdi diyoruz ki ‘Canlı yayın olsun’, ret oyu kullanıyorlar. Madem iddianamenin arkasında duramıyorsunuz o zaman arkadaşlarımızı bırakın.

Haberin Devamı

SINIRIN ALTINDA

Cumhuriyet tarihi boyunca bu sene ilk kez asgari ücrette, iki konu birden ilk kez peşi sıra tarihe geçmiştir. Tarihimizde ilk kez asgari ücret, açlık sınırının altında ilan edilmiştir. Bu yüzden artık oturmak, susmak ve bir şeylerin düzelmesini beklemek mümkün değildir. Bu yüzden bu 2026 yılının bir geçim yılı olmayacağı bellidir. Geçimin olmadığı yerde demokrasilerde seçim olur. Bundan sonra geçim yoksa seçim vardır.

Bu ülkede enflasyonla mücadele eden bir hükümet yoktur, enflasyonla mücadele eden bu aziz millet vardır. Mücadeleyi biz veriyoruz. Siz orada keyif çatıyorsunuz. 2024 yılı kimin yılıydı? Emekli yılı. 2024 emekli yılı ilan edildi, emeklinin anasını ağlattılar. 2025 yılı kimin yılıydı? Aile yılıydı. Ailenin canını okudular. Allah muhafaza 2026 yılı AK Parti’nin belirleyeceği bir yıl değildir. 2026 seçim yılıdır.”

9 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

CHP Lideri Özel, dün sabah katıldığı Tele2 TV’de yayınlanan ‘Gökhan Kayış ile Sabah Pusulası’ programında da “İişçinin hakkıyla temsil edildiği bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu için 9 maddelik bir kanun teklifini arkadaşlarımız Meclis’e verdiler” dedi.

İMAMOĞLU’NA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özel dün Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Saat 10.45’te Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na giriş yapan Özel, yaklaşık 4.5 saat içeride kaldı. Saat 15.15 sıralarında cezaevinden ayrılan Özgür Özel, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan aracına binerek Silivri’den ayrıldı.