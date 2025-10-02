Özgür Özel: Geçen sene ayakta karşıladık

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, dün İstanbul Sarıyer’deki çalışma ofisinde basın mensuplarına açıklama yaparken özetle şunları söyledi: “Malum Cumhuriyet Halk Partisi ağır bir saldırı altında. Bu saldırının en önemli alanlarından bir tanesi İstanbul’daki Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal varlığı. İstanbul İl Başkanımız 3 ayrı davada 20 yılı aşkın süreyle yargılanıyor. Asliye 45. Mahkemesi hukuksuz bir şekilde kayyum atamaya kalktı. Binanın kendi varlığı mahkemelik. Buraya 5 bin tane polisle geldiler ve baba ocağına saldırdılar. O sırada yaşananlardan dolayı bir tanecik kedimiz var, adı Şanslı. O da oldu veterinerlik. Yaptıkları her türlü taciz ve saldırı yargı hukukundan geri dönüyor

Biz 1 Ekim günü, geçen sene kendisine oy verenlere hürmeten, makamına hürmeten, Meclis’e Cumhurbaşkanı giriyor, kendisini ayakta karşıladık. Partisi alkışladı, ittifak ortakları alkışladı. Biz saygı gereği ayakta karşıladık. Cumhurbaşkanı Anayasa’daki yeminine uygun, tarafsız yaklaşımda bulunmadı. Giderken ayakta uğurlamadık. Ancak Cumhurbaşkanı nasıl karşılanması gerekiyorsa öyle karşıladık. Tam geçen sene bugündü. O günden sonra bir yıl geçti.

18 BAŞKAN CEZAEVİNDE

Sayın Erdoğan, 2 Ekim günü Akın Gürlek’i siyasi bir makam olan bakan yardımcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atadı. 9’unda göreve başladı, 30’unda Esenyurt Belediyesi’ne, CHP belediyesine kayyum atadı. İlk iş. Ardından da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklanması ve altı ayı geçkin süredir içeride olması, Beşiktaş Belediyesi ikinci hedefti. Şu anda CHP’nin 18 belediye başkanının cezaevlerinde tutulduğu, milletin iradesinin hapsolunduğu, seçim kurullarının ‘yaparsın’ dediği kongrelerine maalesef haciz memurlarıyla gidildiği akıl almaz bir süreci yaşıyoruz.

ŞİMDİ CHP NE YAPSIN



Bunlar bir merkezden yönetilirken, Türkiye’de yeniden bir 1 Ekim geldi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne yapsın? Cumhuriyet Halk Partisi gitsin, yine Erdoğan’a makamından dolayı saygı mı göstersin? Onu ne oturarak, ne ayakta karşılayacak; bir yılda bizde kendisine saygı duymamızı gerektiren ne yaptı?

O kapıdan Cumhurbaşkanı olarak girip konuşmasını yapıp çıkmayı bilseydi geçen sene, bir yıl boyunca görevini Anayasal sınırlar içinde yapsaydı elbette kendisini yine dinlerdik. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymuyor, Anayasa’da yazdığı halde AİHM kararlarına uymuyor. Mahkeme kararlarına uymuyor. Sonra ‘Ben gelip konuşma yapacağım.’ Sana bu konuşma yetkisini kim veriyor? Anayasa veriyor. Sen başka sayfalarını yırttın, attın. Kendi sayfanın yerinde durduğunu nereden biliyorsun? O sayfa da benim gözümde yok hükmünde o zaman.”

KAAN YERLİ MOTORLA DA UÇACAK

Özel, milli savaş uçağı KAAN’ın motoruyla ilgili soruyu da şöyle yanıtladı: “TUSAŞ’ımızı ziyaret ettiğimde şunu dediler: ‘Bu uçaklar için 10 tane motor geldi. Bundan sonrası için CAATSA yaptırımlarının ortadan kalkması lazım. Milli motor için, Türkiye’de üretilen motor için var gücümüzle çalışıyoruz. 2032-33. Satacağımız uçaklar için uçak başına ikişer tane yurtdışından, Amerika’dan motor gerekiyor. Bunu alırsak verebiliriz. Yerli motorla vermemiz için 2033’ü beklemek lazım.’ KAAN Türkiye’de yapılan motoruyla da uçacak bir gün. AK Parti’nin kendi iç çekişmelerine KAAN’ı alet edip de boşu boşuna itibarsızlaştırmalarını hiç doğru bulmuyorum.”

KAAN’A ‘ÖZEL’ DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli muharip uçak KAAN’a destek paylaşımı yaptı. Özel, ağustos ayı başında TUSAŞ’a yaptığı ziyaret sırasında KAAN’ın önünde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Milli gururumuz KAAN’ın sonuna kadar arkasındayız” mesajını verdi. Özel paylaşımında şöyle dedi: “1973’te başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız.”