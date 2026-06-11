Özgür Özel ekibinden kritik hamle! 28 isim PM'den istifa etti, şimdi ne olacak

Haberin Devamı

21 Mayıs tarihinde mahkemenin aldığı 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'deki iç savaş devam ediyor. Genel Kurul'da kim konuşacak geriliminde Kılıçdaroğlu toplantıyı Genel Merkez'de yapma kararı almış ve buradaki konuşmasında zehir zemberek açıklamalarda bulunarak 'ihraç' mesajı vermişti.

Kılıçdaroğlu yönetimi dün de dikkat çeken bir karar almış ve Özgür Özel'e yakın 9 ismi disipline sevk etmişti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

PM'DE ÜYE SAYISI 40'IN ALTINA DÜŞTÜ

Bugün de Özgür Özel cephesinde dikkat çeken hamle geldi. CHP Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti. Özgür Özel ekibi Parti Meclisi'nin 40'ın altına düştüğünü ve böylelikle tüzüğe göre olağanüstü kurultaya gitmek zorunda olduğunu dile getiriyor.

Haberin Devamı

CHP'de bu saatten sonra neler olacak, Kılıçdaroğlu yönetimi hangi kararları alacak? Sürece ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova şu şekilde anlattı:

Dünkü ihraç, disipline sevk kararlarıyla birlikte bazı kopuşların hızlandığı konuşuluyor açıkçası. Dün akşam itibariyle zaten işte MYK sonrası 9 ismin tedbirli olarak disipline doğrudan MYK üzerinden sevki, Özgür Özel cephesinde çok ciddi toplamıştı. Tüzüğe uygun olarak yapılmadığı iddiasındalar. Parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin disipline ancak parti meclisi tarafından gönderilebileceği tüzüğe göre ifade ediliyor. Ancak burada Kılıçdaroğlu yönetimi farklı bir uygulamaya gitti ve ivedi bendini kullanarak ki orada da aslında il yönetim kurullarının yetkisini MYK üzerine almış oldu. Dolayısıyla tümünü parti üyesi sıfatıyla ihraç için disipline gönderdi ve tedbir koydu. Görevlerini de yapamaz hale getirdi.

GECE SAATLERİNDE ÖZGÜR ÖZEL EKİBİ TOPLANTI YAPTI

Şimdi o noktada dün gece itibariyle Özgür Özel cephesinde bir, bir seri toplantı gerçekleşti. Bunu net ifade edebilirim. Bazı fikirler var, genel başkana iletilecek, son kararı vereceğiz diyordu parti kurmayları. Bugünkü parti meclisi üzerinden birtakım adımlar atılabileceği konuşulurdu. Öncelikle toplantıya gitmemek, toplantıya gidilmezse karar yeter sayısı bulunamazsa toplantı yapılamaz gibi bir fikir de vardı. Ancak bir başka fikre göre de tamamen istifa edelim, böylece parti meclisi düşsün, 45 gün içinde kurultaya gitmek zorunda kalsınlar gibi bir görüş de vardı. Tüm bunlar irdelendi; olur mu, olmaz mı, hangi adımı atarsak nasıl bir karşılık buluruz? Bu görüşmeler yapıldıktan sonra sabah itibariyle istifa kararının alındığını söyleyebilirim.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Özgür Özel ve ekibi PM'den istifa kararı aldı Haberi görüntüle

ORTADA DURAN İSİMLER DE İSTİFA ETTİ

Hatta sadece Özgür Özel'i destekleyenler değil, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir miktar daha yakın duran veya hep parti meclisi içerisinde sessiz duran, ortada duran, her iki tarafa da yakın hissetmeyen ama partinin kurumsal kimliğinin korunmasını gerektiğini düşünen 4-5 isim de var. Onlar nezdinde de girişimlerde bulunduklarını söyleyebilirim. Onları da aradılar. İstifa eder misiniz? İstifa edelim şeklinde birtakım görüş alışverişinde bulundular ancak pek ikna etmiş görünmüyorlar. Dolayısıyla Özgür Özel'e parti meclisi içerisinde yakın 29 isimden bahsediliyordu. Bugün sabah itibariyle bu 28 isim istifa etmiş oldu parti meclisinden.

Haberin Devamı

TÜZÜKTE DE 'KURULTAYA GİDİLİR' DİYOR

Şimdi Özel cephesinin iddiasına göre, ki aslında iddia da diyemeyiz, baktığımız zaman parti tüzüğünün madde 24, "Görevin Boşalması" başlığındaki madde 24'te eğer yeterli sayının altına düşerse parti meclisi, 45 gün içinde kurultayın toplanması gerekir ifadesi var. Çünkü parti meclisi, CHP'nin en üst karar yönetim organı. Dolayısıyla parti meclisine herhangi bir atama ve görevlendirmede olmuyor. Parti meclisi bütün gücünü kurultayda seçimden alıyor, seçimle geliyor buradaki üyeler. Yedekli seçiliyor parti meclisi üyeleri. Eğer asil üyelerde boşalma olursa yedeklerden tekrar oralara isimler gelebiliyor. Yani hiçbir zaman görevlendirme veya atama olmuyor. Seçilen parti meclisi yedekleriyle birlikte görev yapıyor; ta ki işte karar yeter sayısının altına üye sayısı düşene kadar. İşte şimdi Özgür Özel cephesi de diyor ki "O sayı düştü."

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ: TEDBİR VAR

Çünkü tüzüğe göre 40'ın altında olmamalı toplantı sayısı, parti meclisi üye sayısı. Şimdi yedeklerle birlikte de 40'ın altına düşmüş gibi görünüyor. Dolayısıyla Özgür Özel cephesi de tüzüğe dayanarak diyor ki "40'ın altına düştü, tüzüğe göre 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gitmek zorundasın" diyor. Ancak genel merkez cephesiyle konuştuğum zaman da bunu kabul etmiyorlar. Partinin üzerinde bir tedbir olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu tedbir sürecinde 40'ın altına düşmüş olsa bile parti meclisi üye sayısı yola devam ederiz, sorun olmaz ifadesini kullanıyorlar şimdilik. İlerleyen dakikalarda belki parti genel merkezinden de bir açıklama gelecektir. Zaten saat 13.00'te Kemal Kılıçdaroğlu bugün parti meclisini toplantıya çağırmıştı. Aslında parti meclisinde de kurultay sürecini görüşmek istiyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak orada da hep konuştuk, görüş ayrılığı vardı. Yani Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay istiyordu, 45 gün sonra, Temmuz 25'ten önce bir kurultay yapılsın diyordu. Kılıçdaroğlu ise önce arınma, sonra mahalle, ilçe, il kongreleriyle birlikte büyük kurultaya gidilsin gibi bir 6-7 aylık, 8 aylık, hatta belki 1 yıllık bir sürede sürece işaret ediyordu. Şimdi bugün parti meclisinde de bu takvim konuşulacaktır eğer toplanırsa ki dediğim gibi genel merkez cenahı, toplantının yapılabileceğini çünkü parti üzerinde bir tedbir olduğunu, tedbir olduğu müddetçe de işte iç tüzükte yazan "40'ın altına üye sayısı düşerse olağanüstü kurultaya gitmek zorunda kalınır" ifadesinin geçersiz kalındığını söylüyorlar. Ama bu tartışma da devam edecektir iki taraf arasında diye düşünüyorum.

Haberin Devamı

KONGRE BİLDİRİSİNE 111 VEKİL İMZA ATMIŞTI

Şimdi disiplin sürecinden bahsetmiştik. Onunla ilgili de yine benim edindiğim bilgilere göre Özgür Özel cephesi parti grubunda, yani mecliste milletvekillerinden imza toplamaya çalışıyor. Bir bildiri yayımlama girişimi varmış bu kararla ilgili olarak da işte parti tüzüğüne aykırı buldukları için. Ancak hatırlayacaksın, kurultay kongre bildirisine 111 milletvekili imza atmıştı. Halen 111 imza bulamadıkları iddia ediliyor. O nedenle bu bildiriden vazgeçebilirler de deniyor. Çünkü onun altına da düşmek istemiyor belli ki Özgür Özel cephesi. O 111 imzayla bir kurultay, kongre en hızlı, en kısa zamanda yapılsın şeklinde parti grubunun çağrısı vardı ve o 111 imza içerisinde işte Ali Öztunç, Gürsel Erol, ondan sonra Engin Altay gibi birtakım ortada duran, her iki tarafa da çok yakın görünmeyen, partinin kurumsal kimliğini önemseyen isimler de imza atmıştı. Çünkü onlar da çözümü kurultayda gördüklerini ifade ediyorlardı ama işte bugün bu grup başkanvekilleriyle ilgili ihraç sürecinde imza atmayabilirler.