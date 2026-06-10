Özgür Özel 'DSP'yi bize verin' mi dedi? Önder Aksakal, CNN TÜRK'e anlattı

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Mutlak butlan kararının ardından CHP'de ki gerilim sonrası yeni parti kurma iddiaları gündeme gelmişti. Özgür Özel ekibinin Genç Parti ve DSP gibi partilerle görüştüğü konuşuluyordu. CHP'li Murat Emir, DSP ile bir araya geldikten sonra Özel destekçilerinin DSP'yi istedikleri iddialar arasında yer aldı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci'ye yaptığı konuşmasında bu iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımıza ulaşmışlar. Kendilerinin bir ortak arkadaşları aracılığıyla ve sayın Murat Emir telefon açarak randevu rica etmiş. Arkadaşımız da kendi ofisinde bu randevuyu vermiş. Orada Türkiye meselelerini, siyasetin içinde bulduğu sorunları ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı gündemi değerlendirmişler.

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KURULTAYDA YÖNETİMİN DEVREDİLMESİ SORULMUŞ

Milletvekilleri ile birlikte Demokratik Sol Parti'ye geçtiklerinde DSP'nin kurultayının ne zaman yapılacağını sormuş. Arkadaşımız da sonbahar aylarında genellikle yaptığımızı belirtmiş. Ekim aylarında ya da Kasım aylarında diye. Kurultayda yönetimin kendi arkadaşlarına verilmesi noktasında nasıl düşünülür diye bir görüş sormuş. O da tabii bu konuda karar veremeyeceğini belirtmiş. Bize genel başkanımıza iletiriz bu talebinizi ya da görüşünüzü demiş. Bize Cuma günü geldi anlattı genel başkan yardımcısı arkadaşımız. Tabii ben buna şiddetle karşı çıktım. Kendisi biraz olumluymuş gibi bir İzlenim verdi.

BAĞLI OLDUKLARI YAPI İBB DAVASINDA ADI GEÇEN İSİMLER

Başkan yardımcısı arkadaşlarımızla başkanlık kurulunda değerlendirdik. Herkes benim gibi görüş bildirdi. Asla ve asla böyle bir işe giremeyeceğimiz görüş ortaya çıktı. Zira anılan arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden kendilerince ayrışmışlar. Özellikle mutlak butlan davası sonucunda görevden ayrılma durumunda kalmışlar. Ve bağlı oldukları yapı, kendi partilerin içerisinde bağlı oldukları yapı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onun sorgulandığı olayların içerisinde adı geçen isimler çoğunluğu yönetim kademesinde olanlar. İşte rüşvettir, irtikaptır, ihaleye fesat karıştırmadır ya da ne bileyim belediye başkanlığı adaylığı belirleme sürecinde ortaya dökülen. Akçeli ilişkiler.

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BU ŞIK BİR TEKLİF DEĞİL

Siz bir partinin büyük kurultayının hangi tarihte yapılacağını merak ediyorsanız o kurultayda bize katılan yani partiye katılan milletvekillerinin yönetimi almasına yönelik bir öneri ve görüş ortaya koyuyorsanız bunun belki diğer ifadeyle karşılığı partiyi bize teslim edin demektir. Bu bir kere öncelikle şık bir teklif değil bunu gerçi kendisi hadiseyi yalanlarken de bir tanım koydu. Çok şık bir olay olmazdı kabalık olurdu.

CHP'DEN YANLIŞ ANLAŞILDIK AÇIKLAMASI

Olayın olduğu konusunda ya da görüşmenin olduğu konusunda bir inkar da yok. Bu görüşmeyi yapan arkadaşımız bunun gerçekleştiği noktasında da ifadesini ortaya koyuyor. Bizden istifa etti kendisi, görevden istifa etti. O istifa dilekçesinde de bu basına da yansıdığı için söylüyorum Demokratik Sol Parti'nin hak etmediği ve gerçek olmayan bir takım tanımlamalar da kullandığı için parti tüzüğümüz gereğince kendisini ihraç sistemiyle merkez disiplinine de sevk ettik.

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FİİLİ OLARAK DÜN AYRIŞTILAR

Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan bu savrulmuşluktan rahatsız olan milletvekillerimiz için DSP'nin de kapısı sonuna kadar açılmadı. Cumhuriyet Halk Partililer de kendi içinde zaten fiili olarak da dün itibariyle ayrışmış durumdalar. Bunun sadece son hamlesi kaldı. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü resmi yönetimi Sayın Kılıçdaroğlu ve kurulları bazı milletvekilleri hakkında partiden ihraç işlemiyle ilgili süreci başlatacaklar.

TÜM PARTİLERDEN OLUMSUZ YANIT ALDILAR

Diğer arkadaşlar da anladığım kadarıyla yeni bir parti kuracaklar ya da mevcut bir partiyle anlaşabildikleri bir parti varsa bunu bilemem. Basından sizlerden izlediğimiz kadarıyla. Genç Parti'ye, Demokrat Parti'ye falan da gitmişler. Hepsinden de olumsuz yanıtlar almışlar. Muhtemelen kendileri bir parti kuracaklar.

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Ve süreç içerisinde de geçmişten bildiğimiz kadarıyla tarihi eğer doğru değerlendirirsek siyaseten yok olup gideceklerdir.

Birebir olmasa da içerik itibariyle (Ecevit ile) benzer durumları yaşıyoruz. Bülent Ecevit zaten bu savrulmuşlukları gördüğü için Cumhuriyet Halk Partisi'ne 12 Eylül'den sonra tekrar geçiyor. Geri dönmedi. Ve Demokratik Sol Parti'yi kurarken de Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu tip unsurları ve hastalıklı birimlerdeki yer alanları partiye de kabul etmedi.

ECEVİT'İ KULLANMAKTAN VAZGEÇSİNLER

Şimdi bakmayın siz Cumhuriyet Halk Partisi dara düştükçe, sıkıştıkça Bülent Ecevit bizim genel başkanımız idi derler ama bu 12 Eylül'den önceki bir süreçti. 12 Eylül'ün üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Cumhuriyet Halk Partisi artık bu... Kavramı da kullanmaktan vazgeçmeli çünkü Demokratik Sol Parti'nin kurucusu, Demokratik Sol Politikalar'ın kuramcısı Bülent Ecevit hayata Demokratik Sol Parti üyesi olarak gözlerini yumdu. Artık bunu bir demagoji kavramı olarak, bir egzajere edecek tanımlama olarak da kullanmaktan vazgeçsinler. Herkes kendi özgün yapısını topluma izah etmeye çalışsın.