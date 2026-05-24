CHP genel merkezinde dikkat çeken anlar: Özel destekçileri parti otobüslerini bina önüne çekti, Mahmut Tanal hortumla bekliyor

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 11:46

'Mutlak butlan' kararının ardından CHP içindeki çatlak günden güne büyüyor. Sabah saatlerinden beri CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği yaşanıyor. Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü'ne kararın uygulanması için talimat verdi. Özgür Özel destekçilerinin girişleri engellemek için seçim otobüslerini bina önüne çektiği görüldü. Üst düzey emniyet yetkilileri ve partililer arasında diyalog ve istişare devam ediyor.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan ve Paşa Alyurt, CHP Genel Merkezi önünden son gelişmeleri şu şekilde aktardı:

SEÇİM OTOBÜSLERİ BİNA ÖNÜNDE

İçeri girişleri engellemek için CHP Genel Merkezi önüne partinin seçim otobüslerinin çekildiği görüldü. Binanın otopark kapısında da yine iki adet parti minibüsü bekletiliyordu. Bu minibüsler daha sonra çekici ile kaldırıldı.

Gece saatlerinde teşkilatların gelmesi hususunda çağrı yapıldığı ve geceyi genel merkez bahçesinde geçirdi. Özgür Özel destekçilerinin içeri alınmadığını da gördük.

MAHMUT TANAL HORTUMLA BEKLİYOR

CHP Genel Merkezi önünde çok ilginç anlara da şahit olunuyor. Yüksek bir noktaya çıkan Mahmut Tanal'ın, elinde hortumla su açarak içeri girecek olan ekiplere karşı mücadele etmek için hazırda beklediği görüldü.

POLİS DEMİR KESME MAKASI İLE BEKLİYOR

CHP Genel Merkezi önünde bekleyen çevik kuvvet polislerinin ellerinde demir kesme makasları ile hazırda beklediği kaydedildi. 

Alınan bilgilere göre üst düzey emniyet yetkilileri ve partililer arasında diyalog ve istişare devam ediyor. 

Güvenlik şube ekipleri öğle saatlerine doğru tekrar CHP genel merkezi girişine geldi. Polislerle bazı partililerin müzakere girişimi oldu. Genel merkez bahçesinde sloganlar atılıyor.

CHP genel merkezinin bulunduğu sokakta, gazetecilerin beklediği alanın önüne polis bariyeri çekildi.

