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Özgür Özel: Derhal kurultay kararı alınmalıdır

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#Özgür Özel#CHP#Kurultay
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 13:44

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada "Derhal kurultay kararı alınmalıdır. Bu ara dönemde yetkisi emanet edilen grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş biri yerine atanmış birini teslim etmek mümkün değildir." dedi. Özel, ayrıca "Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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CHP'nin 38 olağan kurultayına yönelik açılan davada mahkeme 21 Mayıs'ta 'mutlak butlan' kararı vermişti. Bu gelişmenin ardından parti içinde büyük bir kriz yaşanmış ve Kılıçdaroğlu ile Özel cephesinden sert açıklamalar yapılmıştı. Özgür Özel, bugün yaptığı konuşmada bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.

KURULTAY ÇAĞRISINI TEKRARLADI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, konuşmasında  "Derhal kurultay kararı alınmalıdır. Bu ara dönemde yetkisi emanet edilen grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş biri yerine atanmış birini teslim etmek mümkün değildir." dedi.

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"YARIN BEN KONUŞACAĞIM"

Yarın yapılacak CHP Grup toplantısına ilişkin de açıklama yapan Özel, "Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Özgür Özel#CHP#Kurultay

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