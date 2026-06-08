Özgür Özel: Derhal kurultay kararı alınmalıdır

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CHP'nin 38 olağan kurultayına yönelik açılan davada mahkeme 21 Mayıs'ta 'mutlak butlan' kararı vermişti. Bu gelişmenin ardından parti içinde büyük bir kriz yaşanmış ve Kılıçdaroğlu ile Özel cephesinden sert açıklamalar yapılmıştı. Özgür Özel, bugün yaptığı konuşmada bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.

KURULTAY ÇAĞRISINI TEKRARLADI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, konuşmasında "Derhal kurultay kararı alınmalıdır. Bu ara dönemde yetkisi emanet edilen grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş biri yerine atanmış birini teslim etmek mümkün değildir." dedi.

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"YARIN BEN KONUŞACAĞIM"

Yarın yapılacak CHP Grup toplantısına ilişkin de açıklama yapan Özel, "Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.