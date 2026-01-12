Özgür Özel Denizli’den seslendi: Pijamalılara selam olsun

Haberin Devamı

Merkezefendi ilçesinde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun göreve geldiği günden itibaren önemli hizmetler yaptığını söyledi. Türkiye’yi akılla, fikirle, çalışkanca, vicdanla, halden anlayarak yöneteceklerini anlatan Özel, “Cumhurbaşkanı adayımızın tutukluluğuna itiraz da bu meydanda, asgari ücretin ev geçindirememesinden mustarip emekçi de bu meydanda. Açlık sınırının üçte ikisine mahkûm edilen emekli de bu meydanda, pamuk üreticisi beyaz altın üretirken şimdi borç batağında olan çiftçi de bu meydanda. Siftahsız esnaf da bu meydanda. İtiraz etmeye, mücadele etmeye, direnmeye, eylem yapmaya geldik Denizli’de” dedi ve özetle şöyle konuştu:

BİZ SİZE DÜŞMAN DEĞİL, DOSTUZ

“CHP iktidarında bugün asgari ücret önerimiz 39 bin liradır. En düşük emekli maaşı önce bir asgari ücret, bugünün parasıyla 39 bin lira olacaktır. Biz asgari ücret, emekli maaşı artsın, ürün kıymetlensin, çiftçi yine milletin efendisi olsun, esnafın yüzü gülsün diye mücadele ediyoruz. Buradan ant içerim, yemin ederim ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir yoksul kaybetmeyecek, hep beraber kazanacağız. AK Partili’ye, MHP’liye söylüyorum, biz sizin düşmanınız değiliz, dostunuz. Siz bizim komşularımızsınız, akrabalarımızsınız.

HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Bizi size düşman etmek isteyenler; millet kavgaya baksın, emekli maaşı konuşmasın diye yapıyor. Hep birlikte kazanacağız. CHP, AK Partililerin değil, AK Parti’nin kara düzeninin düşmanıdır. AK Partilisi, MHP’lisi, CHP’lisi, İYİ Partilisi hep birlikte kazanacağız. Şimdi Denizli meydanından evdeki pijamalıya sesleniyorum; meydandaki şemsiyeliden utanın, pijamaları çıkarın. Nereye çağırılıyorsanız oraya koşun. Sakın sıranın size gelmesini beklemeyin. Pijamalı; kumandayı bırak, pijamayı çıkar. Mücadeleye koş meydana. Denizli’deki şemsiyelilerden, evdeki pijamalılara selam olsun, sitem olsun. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

CHP Lideri Özel, Denizli’deki temaslarının ardından Ankara’ya dönerken, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın annesi Meral Serdar’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.m AA