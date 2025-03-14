Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Cesaret göster sandığı getir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin iftarında özetle şunları söyledi: “Ramazan’da sert siyasi tartışmalar yapmaktan yana değilim. Ama maalesef Sayın Erdoğan sertleşmeyi, tartışmayı, ramazan dememeyi, bayram bilmemeyi, bu sert üslubunu her geçen gün artırarak sürdürüyor. Sadece şunu hatırlatacağım, muhalefetin belediye başkanlarını hapse atarak, ana muhalefet partisine kayyum atamaya çalışarak, gelecekte kendisine rakip olacak birinin siyasi hayatını bitirmeye çalışarak, bunu da kamu gücü kullanarak, hâkimleri buna alet ederek yapmak cesaret değil. Bir cesaret göstereceksen, geçeceksin karşımıza, sandığı getireceksin, cesareti öyle göstereceksin. Milletin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemikte. Ne kadar erken gelirse sandık, milletin yüzü o kadar erken gülecek.

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TRUMP’A BİR ŞEY SÖYLE

Amerika seçimlerini Trump kazandı, her gün dünya siyasetinin gündemine bir bomba bırakıyor. Maalesef Filistin için ‘Gazze güzelmiş, orayı turizmde işletelim...’ Ya sen dünyanın sahibi misin? Orası Filistin. Bir cesaret göstereceksen Trump’a karşı bir şey söyle, ‘Filistin’e dokundurtmayız de.’ Her fırsatta Filistin’in yanında olduk. O gece sivillere yapılan iş de terördü, iki senedir Filistinlilere yapılan da devlet terörüdür. Terör kimden gelirse kınıyoruz ve karşısındayız.

SESSİZ KALINMAMALI

Lazkiye‘de Alevi canlara karşı büyük bir saldırı var. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Dönüyorlar dolaşıyorlar ‘Esad artığı’ dedikleri Esad’dan kalma askerse, provokasyon yapıyorsa ki teravihden çıkan insanlara saldırdılar onu da kınadık, kınıyoruz. Ama bunu bahane edip de hiç suçsuz, günahsız sivillerin canının alınmasına, saldırılmasına, sivil kayıplarına tahammülümüz yok. Provokasyon olur mu, olur. Ama bunu bahane edip de bu katliamlara karşı Türkiye’nin sessiz kalmaması gerekiyor.

(Bayram ikramiyesi) İlk verildiğinde 1000 lira 24 kilo dana kıyma alıyordu. Şimdi 4 bin lira alıyor 5 kilo dana kıyma. İktidar 15 bin 400 dolarlık milli gelirle övünüyor. En düşük emekli aylığı 4 bin 750 dolar. Nerede 15 bin 400, nerede 4 bin 750 dolar?

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Küfür duyuyorum, hakaret işitiyorum, cevap vermiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, ben onların değil sizin sesinizi duyuyorum. 31 Mart’ta olduğu gibi şimdi de bir büyük zafer kazanmanın yolu, memleketin gerçek sorunlarını konuşmakta. Bu memleketin açlık, yoksulluk, işsizlik sorunu var. Başka şeyler konuşulsun isteyene karşı, seçim sandığını istiyoruz.”