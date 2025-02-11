Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirleyecekleri ön seçim tarihini açıkladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel, 2019 yılında Şırnak İdil'de el yapımı patlayıcıyı imha ederken şehit olan Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül'e de CHP rozetini taktığını açıkladı. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta kalp kapakçığı operasyonu geçirdiğini anımsatarak, "CHP olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ben yakından takip ettim. Kendisinin sağlık durumuyla ilgili bilgi alıyoruz. CHP olarak bütün siyasi çelişkilerimize, rekabetimize, bize yapılan bütün haksızlıklara rağmen Sayın Bahçeli ve MHP ile ilgili olumsuz herhangi bir siyasi eleştiri, yaklaşımımız olmadı, olmayacak. Sözüme değer veren herkese şunu söylüyorum; ne olursa olsun hastalık ve ölüm durumlarında asla ve asla olmadık eleştiriler yapmamalı. Allah şifa versin. İyileşsin, görevinin başına gelsin. Devlet Bey ile rekabet de ederiz, seçime de gideriz. Onları da yeneriz, iktidara da geliriz; ama bugün sağlık dilemenin ve iyi duyguları ifade etmenin günüdür" diye konuştu.

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‘KONUYU ARAŞTIRMAMAK SUÇU PEŞİNEN KABUL ETMEKTİR’

Özel, İstanbul'da ve Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenler olduğunu hatırlatarak, "3'ü genel başkan yardımcısı, 5 kişilik kuvvetli bir heyetle titiz bir çalışma yürütüyor arkadaşlarımız. Ancak bu konuda defalarca komisyon kurulması dile getirildi. Sayın Veli Ağababa bir komisyon kurulmasını teklif etti, reddettiler. Ve geçen yıl 500 kişi öldü. Bu yıl 600’ün üzerine çıkıyor. Bu konunun araştırılmamasını istemenin hiçbir izahı yok. Burada 3 hafta içinde 110 kişi hayatını kaybetmiş. Bu hafta tekrar teklif edeceğiz, yine kaçacaklar. Çünkü konu hakkında yapılan bütün çalışmalar, sahte içki ve metanol zehirlenmesiyle ölümlerin tamamının bir ucunun yoksullukla, özellikle de içki fiyatlarına yapılan astronomik vergi uygulamasında olduğunu ortaya koyuyor. Bu vergi ideolojik vergidir. Bu ‘yaşam şekli tercihi vergisi’dir. Meclis çatısı altında bu konuyu araştırmamak suçu peşinen kabul etmektir ve suçluluk psikolojisidir. Bu hafta yeniden göreceğiz bakalım bu meseleye nasıl yaklaşacaklar" dedi.

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'ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ KAZANDIĞIMIZ KURULTAY'

Özgür Özel, CHP kurultayına yönelik soruşturmaya ilişkin, "CHP, Türkiye'nin yüz akı bir iş yapmıştır. Seçmenin kendisine en kızgın olduğu zamanda, ‘Bu seçimi nasıl kaybettiniz arkadaş?’ dediğinde, hepimizin yüzü öndeyken, seçmen duygusal olarak bu partiden kopmuşken Cumhuriyet Halk Partisi öz eleştiri vermiştir. Öz eleştiri siyasette kurultayla olur. Bunu mahallede, ilde, ilçede, ilde ve kurultayında sandık kurarak, bırakın Ankara'da, mahalleden başlayarak bütün Türkiye'nin gözünün önünde olmuştur. Sonra da kurultaya gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi geldi ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez demokratik yollardan genel başkan değişimi gerçekleşti. AK Parti'de nedir durum? Manisa'nın bir ilçesinde ilçe başkanına ikinci bir rakip aday çıkarsa çağırıp adayı il başkanı 1'e indiriyor, reisinin talimatıyla. Eğer o beceremezse Ankara'ya çağırıyorlar, buradaki yapıyor. İl başkanı düzeyindeyse bazen kendi çağırıyor. İllerde kurultaylarının seçeceği il başkanına en az 15 gün önceden haber veriyorlar. Yerel basında haber oluyor, ‘İl başkanı oluyor’ diye. O kurultaylar şaibeli değil, anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli öyle mi? İşin aslını söyleyeyim. Tabii ki meczubun biri Bursa İl Başkanımıza sövmüş, hakaret etmiş, iftira atmış, o da ondan şikayetçi olmuş. Suç, dosya iftira atanın yargılandığı dosya, ifadesi ortada. Bursa'dan dosyayı Ankara'ya çekmişler. Ankara'da 1 yıldır tutmuşlar, 1 yıldır dosya açık. AK Parti'nin medya planlamasında, dün akşam planlanan; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın katıldıkları üçlü toplantıda, üçlü zirvede çıkan kriz, kavga, birbirine düşen ve parçalanan CHP'ydi. Medya planlaması oydu ama medyaya bu fotoğraf (Özgür Özel'in, İmamoğlu ve Yavaş ile toplantı fotoğrafı) düşünce, Çağlayan'daki umutları yeniden ve daha güçlü şekilde ayağa kaldırınca, CHP'de kendince 'şaibeli kurultay' yalanına döndü" dedi.

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'MANSUR YAVAŞ, ÖN SEÇİME GİRMEYECEĞİNİ BİLDİRDİ’

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşmesine ilişkin, "Görüşmede, partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, parti kararlarına uyacağı ve milletimizin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiği konusunda tam mutabakat sağlandı. Türkiye'ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusundaki talep ve öneriyi konuştuk ve bu konuda fikir birliğine vardık. Sayın Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi. Şu cümleyi kurdu, bunun bilinmesini istedi; ‘Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz, elbette onların verecekleri karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız.’ Ve ön seçim süreci dahil tüm bu süreçlerin hep birlikte ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz. Amacımız net. Yargı sopasıyla karşımıza dikilenlere karşı, içimizi karıştırmaya çalışanlara karşı hep birlikte dimdik duracağız. Partide bir kaos arayanlar, devlet imkanlarıyla karşımıza dikilip önümüzü kesmeye çalışanlar avuçlarını yalayacaklar. Benim için en büyük kazanım yıllardır CHP'yi ayrışmaların, kavgaların merkezi gibi gösterenlere inat her iki belediye başkanımızın da göstermiş olduğu birlik ve beraberlik görüntüsüdür. Bu öylesine bir görüntü değildir. Bu samimi, ahlaklı ve milleti merkeze alan bir tutumdur. Partimizin bir ve beraber bu birlik görüntüsünün bozulmaması için her iki başkanımızın da olağanüstü çabalarından dolayı hem Mansur Başkan’ın, hem Ekrem Başkan’ın birbirleriyle kurdukları samimi abi-kardeş ilişkisine ve ‘milleti kurtaralım da ne olacaksa olsun’ yaklaşımlarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

‘İÇİMİZİ KARIŞTIRAMAYACAKSIN'

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Özgür Özel, ön seçim süreciyle ilgili nihai kararın verildiğini de belirterek, “Belirlenen seçim takvimine göre 11 Şubat 2025, bugün kararın alınması ve ilanıyla birlikte takvimin 1'inci günüdür. Takvimin tüm detaylarını seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız bir özel basın toplantısıyla paylaşacaktır. Ancak ben iki kritik tarihe dikkat çekmek isterim. Bunlardan birincisi 28 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar Türkiye'yi yönetecek bir sonraki cumhurbaşkanının belirleneceği ön seçimin, seçicisi, seçmeni olmak isteyen Türkiye'nin başta bütün gençlerini ve Türkiye'nin bütün demokratlarını, büyük Türkiye ittifakının, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını belirlemekte görev almak üzere babaevine gelmeye, kaydolmaya ve yapılacak seçimde oy kullanmaya davet ediyorum. Aldığımız karar gereğince, cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; içimizi karıştıramayacaksın, birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksın, yargı aparatlarıyla önümüzü kesemeyeceksin. Bizi yenmenin tek yolu sandıkta yenmektir. Seni rekabete, namuslu bir yarışa, korkmadan karşımıza çıkmaya davet ediyorum. Halkın adayı karşında olacak. Sana meydan okuyoruz. Yönetemediğin ülkeyi o yönetecek. Biz yöneteceğiz. Krizi bitirecek, zaferi getireceğiz" diye konuştu. (DHA)