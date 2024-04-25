Özgür Özel, Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazasının karar duruşmasına katılacak

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Duruşma öncesinde açıklamalarda bulunanan Özel, "Biz o duruşmayı ertelediklerinde 'Bizden bunu kaçıramazsınız. 31 Mart'tan sonra daha güçlü daha kalabalık geleceğiz' demiştik. Dün bir çağrıda bulunduk. Bugün burada sağ olsunlar çok önemli bir destek var ailelere. Biz sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Bir olaya ilk gün üzülüp sonra unutmak bu ülkeye yeni acıların yaşatılmasına sebebiyet veriyor. böyle olaylarda ilk günden son güne aynı dirençte olmak lazım. Ailelerin, annelerin, kardeşlerin, çocukların direnci bütün mağdur ve mazlumlara örnek olsun Çorlu'daki direnç. Dikkatle takip ediyoruz. Biz burada geçen sefer söylemiştik. Çok daha kararlı, çok daha güçlü ve kalabalık geleceğiz diye. Bunu sağlayan halkın iradesi bir başkası değil. 31 Mart'ta her türlü adaletsizliğe dur dediler. Bundan sonra da burada olacağız. Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar bugün bir kere daha düşünsünler. 31 Mart'ta nasıl millet bu annelerin yanında durduysa bundan sonra da durmaya devam edecek. Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanların, tren kazasında ölmüş 3 yaşında, 5 yaşındaki yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam namussuzluktur.' dedi.