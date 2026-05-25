Özgür Özel CNN Türk'ten özür diledi

Özgür Özel'in genel merkezden TBMM'ye yürüyüşünü takip eden CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, Özgür Özel'e soru sorduktan sonra korumaların müdahalesine uğradı. Bekmezci'ye CHP'li Ali Mahir Başarır tokat atmış, Özel ise yürüyüşü sırasında kendisine soru soran Murat Bekmezci'ye 'KJ'de adımın altına ne yazıyorsun CNN TÜRK" cevabını vermişti.

Bu tepkinin ardından Özgür Özel'in çevresinde bulunan korumalar Bekmezci'ye müdahale etmişti. Bekmezci, korumaların müdahalesi sürerken CHP'li Ali Mahir Başarır'ın saldırısına uğramış ve Bekmezci, saldırganlara "sadece soru soruyorum" diye yanıt verse de müdahale devam etmişti.

ÖZEL CNN TÜRK'TEN ÖZÜR DİLEDİ

Özgür Özel, CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci ve kameraman Ali Uğurlu'ya TBMM'ye yürüyüşü sırasında yapılan saldırı ile ilgili CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini ileterek üzüntülerini belirtti.