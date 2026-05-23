Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

Haberin Devamı

CHP TBMM kapalı grup toplantısı, CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel başkanlığında başladı. Özel, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıya 96 milletvekili katıldı. Toplantıda CHP TBMM Grup Başkanı seçimi yapıldı.

CHP’den yapılan yazılı açıklamada, "Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de Özel’e desteklerini bildirdi" denildi.

Toplantı devam ediyor.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde de hareketlilik yaşanıyor. CNN TÜRK muhabiri Paşa Alyurt, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden yaptığı yayında şu bilgileri aktardı:

Gözden Kaçmasın Butlan sonrası ilk görüşme Haberi görüntüle

"Her geçen dakika burada hareketlilik artıyor. Hem araç kalabalığından hem de buradaki insan kalabalığından bunu çok net bir şekilde anlayabiliriz. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, az önce buraya geldi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat az önce Kılıçdaroğlu'nun konutuna geldi. Bir yandan güvenlik önlemleri de giderek artıyor. Hemen caddenin girişinde polis ekipleri, polis araçları var, çevik kuvvet ekipleri var. Saat 14.00'te Kılıçdaroğlu'nun Çankaya ilçesindeki ofisinde yer alması bekleniyor. Orada çalışmalarına devam edecek. Ziyaretlerin de gün içinde devam etmesi bekleniyor.

Özel ile Kılıçdaroğlu'nun dün akşam saatlerinde gerçekleştirmiş olduğu görüşmede 'kurultay için en uygun zaman' ifadesi oldukça önemli. Altını çizmek de fayda var. Zira Kılıçdaroğlu kanadı en uygun zaman diyor ancak Özgür Özel kanadı en kısa zaman diyor. İşte bu noktayla ilgili süreci kendisine sorma fırsatımız akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun ofisinin çıkışında sorma imkanımız olacak. Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde bir değerlendirmede bulunması bekleniyor."