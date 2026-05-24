Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı... İşte ilk açıklama: Geri almak için çıkıyoruz."

Genel Merkez Protokol girişi merdivenlerinde destekçilerine bir konuşma yapan Özel, "Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapsına dayananlar da kendisine yakışanı yaptı, 80 yaşında burada direnenlerle 16 yaşında halkçı liseli genç de kendine yakışanı yaptı." dedi.

İşte Özgür Özel'in açıklamasından satırbaşları:

Canım arkadaşlarım. Canım partililerim. Çok değerli dostlar. 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 gününden beri ben bana yakışanı mücadele arkadaşlarım bana yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Bize yenilgi yakışmıyor. Bize kaybetmek yakışmıyor. Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Ben de Ekrem Başkan'da değişim diye yola çıkan burada gördüğünüz her bir parti neferi de, ilk gün yola çıkmasa da değişimin samimiyetini mücadelesini başarısını görüp ona katılan herkes bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor.

Baba ocağına Atatürk'ün evine bugün sabahın 07.00'sinde, biz onlara "En kısa sürede kurultay ilan edin bu sorun bitsin deyip öğlen 12.00'de bunu konuşalım." demişken sabahın 07.00'sinde Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapsına dayananlar da kendisine yakışanı yaptı, 80 yaşında burada direnenlerle 16 yaşında halkçı liseli genç de kendine yakışanı yaptı.

Yapmayın dedik. Partiyi kişisel hırslarınızdan dolayı AK Parti'ye teslim etme planının parçası öznesi olmayın dedik. Dinletemedik. Yalancıları iftiracıları mahkeme mahkeme gezdirdiler. Butlan kovaladılar. Delegenin vermediği yetkiyi AK Parti'nin hakiminden dilendiler. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru. Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık.