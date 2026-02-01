Özgür Özel: CHP barışın yanındadır

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından ‘Ortak gelecek buluşmaları’ sloganıyla tasarlanan ve dün İstanbul Kongre Merkezi’nde farklı siyasi parti, sivil toplum, akademi, bilim ve sanat dünyasından davetlilerin de katılımıyla düzenlediği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı’nda konuştu. Terörsüz Türkiye ile ilgili “Ülkenin her meselesinde olduğu gibi Kürt meselesinin çözümünde de tarihin doğru yerinde durduk, duruyoruz ve bundan sonra da duracağız. Çünkü bu mesele hepimizin ortak meselesidir, kuşaklar boyunca taşınan ağır, toplumsal bir yüktür. Bugün milletimiz artık bu yükten kurtulmak ve ferahlamak istiyor. Milletimiz, terörün bitmesini, barışın inşasını ve demokrasinin ayağa kalkmasını istiyor” dedi. Özel, özetle şunları söyledi:

İRADEMİZ TAM

“Bu meselenin Meclis çatısı altında, toplumdan bir şey saklamadan samimiyet, şeffaflık, cesaretle çözülmesini istedik. Sonunda bu önerimize uygun olarak Meclis’te bir komisyon kurularak başlayan sürece destek verdik, veriyoruz. Biz bunu bu milletin evlatlarının beka meselesi olarak gördük ve görüyoruz. Kendine ait siyaseti olmayanlar, başkalarının planlarında figüran olurlar. Terörün bitmesi, silahların susması ve bu meselenin demokratik zeminde çözülmesine dair irademiz tamdır. Türkiye’nin bekası içeride birlik ve beraberliği büyüten, dışarıda ise aklı ve soğukkanlılığı esas alan bir siyaset çizgisine bağlıdır. Toplumu ayrıştıran değil birleştiren, gerilimi körükleyen değil denge kuran bir iç siyaset artık bir zorunluluktur.

KAYYUM SİSTEMİ

Bu sürece ‘Terörsüz ve Demokratik Türkiye süreci’ dedik ve bunun için gayret göstermeye devam ediyoruz. Bir olağanüstü hal uygulaması olan kayyumluk, sistematik olarak barış imkânını sabote etmektedir. Bugün belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz kent uzlaşısı dosyaları kapsamında yargılanmaktadır. İstanbul’da iki belediyemize kayyum atanmıştır. DEM Parti’nin 10, toplamda Türkiye’de 13 belediyede kayyum vardır. CHP, tarihe utanç olarak geçecek kent uzlaşısı soruşturmalarına rağmen barışın yanındadır. Bu amaçla Meclis’teki komisyondayız. Tüm baskılara ve tüm provokasyonlara rağmen orada kaldık, kalmaya devam edeceğiz.”

SURİYE’NİN HUZURU TÜRKİYE’YE KAZANDIRIR

“Komşumuz Suriye, yıllardır ağır acılar ve büyük yıkımlar yaşadı. Çatışmayı, savaşı değil; uzlaşıyı ve barışı savunuyoruz. Bizim yolumuz, Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Şiilerin, Alevilerin ve Dürzilerin birlikte kazanacağı bir mücadeleyi vermek olmalıdır. Suriye’deki Türkmenler, Kürtler, Araplar hepsi bizim akrabamızdır, kardeşimizdir. Bu kapsamda Kürtleri hedef alan, onurlarını zedeleyen ve ‘Kürt eşittir terörist’ algısını yeniden üretmeye çalışan eski, yıkıcı, dışlayıcı söylemleri açıkça reddediyoruz. Suriye’nin huzuru ve refahı Türkiye’ye de kazandıracaktır. Bu kez kazanan emperyalist devletler değil, bu toprakların evlatları, bu toprakların insanları olmalıdır.”