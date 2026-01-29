Özgür Özel: Çete lideri evinde bizimkiler Silivri’de

Haberin Devamı

SİLİVRİ’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda ‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ne yönelik davayı izleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra Silivri’de, Aile Dayanışma Ağı ile bir araya gelerek açıklama yaptı. Özel, özetle şunları söyledi:

TUTUKSUZ YARGILAMA ŞART

“Bu vakitten sonra artık bu mahkeme için tutuksuz yargılama şarttır. İstanbul Büyükşehir için tutuksuz yargılama şarttır. Tüm arkadaşlarımız için iddianame yazılması ve tutuksuz yargılama şarttır. Bu insanları içeride tutmak Mussolini’nin ön infaz yöntemidir. Yani yargılamadan önce infaz etmektir. Yoksa delilleri topladın, ifadeleri aldın. Oyalandın, oyalandın. Aylar geçti. Neredeyse bir yıl oldu, iddianameyi yazdın. Yargılama başladı. Daha ne tutukluluğu yahu?

YATARLARI KALMAMIŞ

Buraya, bu salona dün pahalı makam aracından, evinden gelen suç örgütü dedikleri yapının başındaki kişi, 770 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanıyor. Neden? Deliller toplanmış. Kaçma şüphesi yok. Varsa işte ev hapsi vermiş kendince. O evinde oturuyor. Biraz önce konuşan Adana’dan Kadir Aydar, Zeydan Karalar, Oya Tekin, şu anda ceza alsalar yatarları kalmamış olan arkadaşlarımız tutuklular. Öyle ki Zeydan Karalar’ın şu anda hükmü kesinleşse, istediği cezayı verse eve yollayacak. Yargılama sürüyor diye tutuklu oluyor. Olacak iş değil. 700 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş evinde yatıyor. Ceza alsalar yatarı kalmamış arkadaşlar Silivri’de yatıyor. Böyle saçmalık olur mu?

KATLANILIR TARAFI YOK

Bazı arkadaşlarımız, hiçbir suçluyu kötülemek istemem ama suç makineleri ile birlikte 40 kişilik koğuşlarda yatıyorlar. Psikolojisi bozuk, her an her şeyi yapabilecek bazı kişilerle aynı koğuşu paylaşmak zorunda kalıyorlar. Aziz İhsan Aktaş denen suç makinesini devletin verdiği 10 tane koruma koruyor. Olmaz. Bunun katlanılır bir tarafı kalmamıştır. Ayıptır.”

29 MART’TA İSTANBUL’DA SEÇİM ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bağcılar’da düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde yaptığı konuşmada da 29 Mart’ta istanbul’da belediye seçimlerine gidilmesi çağrısında bulundu. Özel konuşmasında şunları kaydetti: “Buradan, Bağcılar’dan Erdoğan’a sesleniyorum. Cesaretin varsa gel. Büyük mahkemenin, milletin huzuruna çıkalım. Buradan ilan ediyorum. Martın sonunda İstanbul’da sen de yapacaksan ben bütün belediye meclis üyelerimi istifa ettirmeye, İstanbul’da tüm belediye seçimlerini yenilemeye hazırım. Benim adayım belli, Ekrem İmamoğlu. Hangisine güveniyorsan… Kimi çıkarıyorsan çıkar karşımıza. Kararı İstanbul versin. Eğer seçimi sen kazanırsan biz siyaseti bırakıyoruz. Ama seçimi Ekrem Başkan kazanırsa artık yakamızdan düşün istiyoruz. Hodri meydan. Var mısın? 29 Mart Pazar günü bütün İstanbul’un huzurunda büyük mahkeme kurulsun. Ekrem İmamoğlu adayımdır. Karşısına istediğini bulursun. Biz yenersek erken seçim geliyor, sen yenersen ben siyaseti bırakıyorum. Hodri meydan, var mısın? Çok cesaretin varsa erken seçim yaparsın, yoksa İstanbullu kararı versin, hodri meydan.”

