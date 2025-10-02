Özgür Özel, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nda test sürüşüne katıldı

Haberin Devamı

Yapımı devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nın 2’nci etabının test sürüşü bugün Sancaktepe’de gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı sürüş, Veysel Karani durağından başlayıp Samandıra durağına kadar devam etti. Sultanbeyli - Üsküdar arası seyahat süresini 50 dakikaya düşürecek hattın test sürüşünde Özel’in yanı sıra İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve çok sayıda partili yer aldı.

“YATIRIM PROGRAMINDA OLMADIĞI İÇİN FAYDALANAMIYORUZ”

Test sürüşü sırasında Özgür Özel’e hatlarla ilgili bilgi veren İBB Başkanvekili Nuri Arslan, "Sayın Genel Başkanım, 2018 yılında İstanbul’da yapılan 10 metro hattı inşaatlarının bir kısmının ihalesi yapılmış, bir kısmının ihalesi yapılmak üzereydi veya bir kısmının ihalesi yapılmış ve şantiyeler kurulmuştu. Mesela bu hattın, toplamda süreci yüzde 2 civarındaydı. Biz iktidara geldiğimizde, 2019’da tüm bu ağın toplamı yüzde 2 ile 4 arası bir başlangıç durumundaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada efendim, 10 metro istasyonunun 6’sını bitirmek üzereyiz, 4’ünde de sürekli çalışmalarımız devam ediyor müteahhit firmaların katkılarıyla. Eğer İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü hattını da Cumhurbaşkanımız imzalarsa onun da kredisi hazır. Ama yatırım programında olmadığı için faydalanamıyoruz efendim" dedi.

Haberin Devamı

“10 METRONUN 6’SINI BİTİRDİK, 4 TANESİNİ DE BİTİRMEK ÜZEREYİZ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Hepinizin emeklerine sağlık. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak size, belediye meclis üyelerine, Genel Sekreter Yardımcısı olarak raylı sistemlerden sorumlu Pelin Hanım’ın şahsında Metro AŞ’ye, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hem ekonomik olarak bu kadar zorlanırken, hem de tabii Sayın Cumhurbaşkanı’nın deyimiyle 'Silkelediler ve hizmet edecek hal bırakmamaya çalışıyorlar.' Hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çok sayıda bürokrat arkadaşımız maalesef tutukluyken, onların da istedikleri gibi gece gündüz durmadan çalışılarak hizmetler aksatılmamaya çalışılıyor. Bugün şaka değil, böyle bir metro hattında artık test sürüşüne geçmiş olmak, 2018’de AK Parti iktidarının o dönemdeki finansal krizi bahane ederek ve maalesef yurt dışından para bulmakta da çok zorlanıyorlardı. Bu inşaatları durdurmuşlardı ya da başlatamamışlardı. Ulaştırma Bakanı’nın o dönem metrolardan sorumlu, raylı sistemlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olduğunu unutmayalım. Ben mecliste de kendisine bu metroları onların durdurduğunu, bizim de yurt dışından çok önemli kaynaklar bularak ve doğru projelerle başlattığımızı bütçe görüşmelerinde söylemiştim ve tutanak altında da bu meclis kayıtlarına geçmişti. O günden bugüne de hiç durmadan devam ediyoruz. 10 metronun 10’una birden başladık. 6’sını bitirdik, 4 tanesini de bitirmek üzereyiz. Yol alıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

“BU İŞİN PARTİCİLİĞİ OLMAZ”

Özel, "Bundan sonrakiler için de Sayın Erdoğan’dan gerekli izinleri verip yatırım programlarına bunları alıp bir an önce önümüzü açmasını istiyoruz. Çünkü Metro AŞ’nin önünü açmak, İstanbul trafiğinin önünü açmaktır. İstanbulluların evlerine erken ulaşmalarının önünü açmaktır. Bu işin particiliği olmaz. Bu Cumhurbaşkanı imzalamazsa bir sonraki imzalar diye düşünmeyelim. Çünkü seçime kadar kaybedilen süreyi sonuçta İstanbul kaybediyor. Yoksa elbette bir sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, hangi siyasi partiden olursa olsun, taleplerini bu milletin lehine projeler olduğu zaman her zaman imzalayacak. Ben bir kez daha tüm profesyonel arkadaşlara ve tüm yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum, emeklerinize sağlık" dedi.