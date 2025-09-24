×
Özgür Özel Çek Büyükelçisi'ni ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stapanek’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. CHP Lideri Özel’e, Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ile Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel Eşlik etti.

 YENİ BİR ALGI FAALİYETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB’ye yönelik konser operasyonuna “yeni bir algı faaliyeti ile karşı karşıyayız” diyerek, sosyal medya hesabından şu tepkiyi verdi: “İddialara konu olayın özü şudur: Sayıştay yıllarca denetlemiş, işlemlerde hiçbir kusur tespit etmemiş. Başkanımız Mansur Yavaş, Kasım 2024’te iç denetim başlatmış, Teftiş Kurulu incelemesinde de olumsuzluğa rastlanmamış. Hal böyleyken meselenin kamuoyuna yansımasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmişken, savcılık tarafından ilgili kişiler ifadeye çağrılmadan şafak vakti gözaltı işlemi yapılıyor. Hakkında 97 yolsuzluk dosyası bulunan, ya ‘hırsız’ ya ‘FETÖ’cü’ denilerek partisi tarafından zorla istifa ettirilen eski Büyükşehir Belediye Başkanı saatler öncesinden operasyondan haberdar. Sosyal medyadan ‘bomba’ görseliyle duyuru yapıyor.  AK Parti döneminin son 5 yılında 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanırken, Mansur Yavaş döneminde 426 etkinliğe harcanan tutar 30 milyon dolardır. Etkinliklere CHP döneminden onlarca kat fazla para harcayıp 10 parmaklarında 10 kara olanlar, Mansur Başkanımıza leke süremezler. İki dönemdir rekor oylarla seçilen ve milletin gönlüne kazınan Mansur Yavaş Başkanımızın sonuna kadar yanındayız!” 

 

