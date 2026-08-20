×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özgür Özel Büyükerşen’i yalnız bırakmadı

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Parti#Özgür Özel#CHP
Özgür Özel Büyükerşen’i yalnız bırakmadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:00

Yeni Parti Lideri Özel, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in hayatını kaybeden kız kardeşi Güzin Büyükerşen’in Eskişehir’deki cenaze törenine katıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

BİR süredir tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitiren Güzin Büyükerşen için Vişnelik Mahallesi’ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi’nde dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen’e taziyelerini iletti.

BİRLİKTE OMUZ VERDİLER

Cenaze namazının kılınmasının ardından Özel, Yılmaz Büyükerşen ile tabuta omuz verdi. Törenin ardından Güzin Büyükerşen’in cenazesi, Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Törene, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Yeni Parti Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, Yeni Parti İl Başkanı Talat Yalaz ve vatandaşlar katıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Parti#Özgür Özel#CHP

BAKMADAN GEÇME!