Özgür Özel Burdur’da konuştu: Otobüs lazım değil portakal kasası yeter

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Özel, "Bizi devletimizin polisini kullanarak zorla binadan attılar. Üstünde 265 miting yaptığım otobüsleri aldılar. Dediler ki 'Bu Özgür'ü sustururuz, bu değişimcilerin iktidar yürüyüşünü durdururuz.' Buradan söylüyorum. Burdur'dayım, Çavdır'dayım, Çavdır'da bir kahvede, bir sandalyenin üstündeyim ama milletin gönlündeyim. Bize büyük binalar, lüks otobüsler lazım değil. Gerekirse portakal kasasını çevirir, üstüne çıkar milletle buluşuruz. Bundan sonra meydandayız, sokaktayız, sandalyenin üstündeyiz, milletimizle omuz omuzayız" diye konuştu.

Özel, daha sonra Yeşilova ilçesinde partililerle bir araya geldi. Bir bankın üstüne çıkarak kalabalığa seslenen Özel, “Yeşilova'dayım, sokağın ortasındayım. Bir bankın üzerindeyim. Meydan okuyorum. Sen partiyi alıp başkasına verebilirsin, ben milletin gönlündeyim. Milletle bir aradayım"dedi. Özel, Bucak ilçesinde de Kadın Etüt Merkezi’nde çalışan kadınları ziyaret etti ve “Bunlar dedi ki ‘Biz Ekrem’i içeri atarız, bunlar onu orada unutur, yolumuza bakarız’, öyle olmadı. Biz hiçbir arkadaşımızı, Ekrem Başkanı, diğer belediye başkanını unutmadık. ‘Sıra Mansur Yavaş’a gelir, onu karalarız, korkuturuz. Mansur Yavaş korkar gider, Özgür Özel fırsat bilir birbirlerine düşerler.’ Öyle olmadı Ekrem Başkan da Mansur Başkan da başımızın üstünde” mesajını verdi.

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GENEL MERKEZ’DE OTURARAK İKTİDAR OLUNMAZ

Polis tarafından parti binasından çıkarıldıklarını anımsatan Özel, “İktidar binada olunmaz. Genel Merkez’de oturarak iktidar olunmuyor. Sokakta çalışarak, milletle buluşarak, çözümü söyleyerek iktidar olacağız” dedi.

SANDIĞI İŞARET ETTİ

Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampusu’nda işçilerle öğle yemeği yiyen Özgür Özel, “Partimizi geri almak için mücadele ediyoruz. En geç 2028’in nisanında, mayısında o sandık geldiğinde biz partimizi iktidar yapınca Türkiye’de emekçiler yeniden iktidar olacak, alın teri yeniden karşılığını alacak. Türkiye’deki işçi sınıfı bir kez daha altın çağını yaşayacak” diye konuştu. Özel, daha sonra Burdur’daki cezaevinde tutuklu Uşak’ın Eşme Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yılmaz Tozan’ı ziyarete gitti.

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SİLİVRİ’YE CHP’Lİ VEKİL

İSTANBUL’da, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçu, rüşvet alma, malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 15 Haziran’da tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Haziran’da görevden uzaklaştırılmıştı. Balcıoğlu'nun yerine geçecek ismin belirlenmesi için dün Silivri Belediye Meclisi’nde seçim yapıldı. Toplantıya CHP ve AK Parti meclis üyeleri katılırken, MHP’li meclis üyeleri iştirak etmedi. AK Parti Grubu’nun aday göstermediği oylamada CHP’nin adayı Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkanvekilli seçildi.

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