Özgür Özel: Bu yoldan dönmeyiz

Haberin Devamı

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, dün Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki Bayağıl köyünde kiraz bahçesinde üretici ve işçilerle bir araya geldi. Özel, burada “Butlan mutlan işleri oldu. 50 günü geçti iki aya geliyor mücadele ediyoruz. Bugün Niğde 21’inci il geldiğimiz. Gaziantep’e gidiyoruz fıstık üreticisi aynı şeyi söylüyor. Burada kiraz üreticisi söylüyor. Dün asgari ücretli söylüyor. Adana’daki işsiz, ırgatlık yapan adam söylüyor. ‘Siz kurtulmadan biz kurtulmayacağız’ diyor. Hakikaten yeni bir kurtuluş mücadelesiyle karşı karşıyayız. Eskiden AK Parti kazanmak için bir şeyler yapıyordu. Şimdi kazanmak için bir şey yapmıyor, kazanamayacağını görmüş, kaybettirmek için bir şeyler yapıyor. Bize kaybettirmeye formül arıyor o oyunu bozacağız inşallah” diye konuştu.

Haberin Devamı

TASFİYE ETMEYE KALKTI

Özel, daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret edip yürüyüş yaptı. Çıktığı banktan kalabalığa seslenen Özel, 47 yıl sonra kurulduğu gün gibi CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi yaptıklarını söyledi: "Hani hep Erdoğan şöyle diyordu ya, ‘Yarıştık yendim. Ben bunları 11 kere yendim.’ Tayyip Bey sen daha bizim karşımıza yeni çıktın. 1 kere yarıştık, onu da ben kazandım. Cesaretin varsa çık karşımıza, ikinci kez yarışalım, ikinci kez seni yenelim. Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yapılan bu operasyonda artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyen, kazanmayı öğrenmiş, yenilgiye alışmayan ve kendisini yeneceği kadroları tasfiye etmeye kalktı.



ANKETLERDE BİRİNCİYİZ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Tüm anketlerde birinciyiz, en öndeyiz. 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’na yapılan da dün sabah Hüseyin Can Güner’e yapılan da iktidara yürüyen kadrolarımızı zora sokmak, bizi adaysız bırakmak, bizi partimizi elinden alarak kurumsuz bırakmak ve partiyi, genel başkanına saldırarak lidersiz bırakma hesabıdır. Erdoğan’a buradan söylüyorum ve Niğde’den tüm Türkiye’ye müjdeliyorum. En son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz, bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız. Emin olun ki yolumuz uzun, zorlu ama kararlı şekilde yürüyerek vardığımızda en sonu huzurlu bir yoldur. Bu yol, iktidar yoludur.”