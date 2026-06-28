Özgür Özel: Biz bu oyunu bozacağız

Haberin Devamı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Güneydoğu turu kapsamında dün Gaziantep’te vatandaşlarla buluştu. Partililerin Nizip ilçesinde karşıladığı Özel, burada yaptığı konuşmanın ardından Almacı Pazarı’nda esnafı ziyaret etti, kent merkezinde bir otelde STK temsilcileri ile buluştu. Özel, özetle şunları söyledi: “Biz binadan çıktık millete sığındık. Bugün de geldik Gaziantep’in vicdanına sığındık. Biz milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Hem partililerimizi hem de vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak ve hatırlatmak isterim. Bugün CHP’de bir iç çekişme ya da bir iç tartışma yoktur. Partimize butlan ve kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, grupsuzlaştırmanın ve lidersizleştirmenin hesabı içindedirler. Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa aha da söylüyorum; biz bu oyunu bozacağız. Andolsun ki biz bu oyunu bozacağız. Gazi’nin adını taşıyan Gaziantep’ten ilan ediyorum. Bu milletle birlikte bu oyunu bozacağız. Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız. Ama eninde sonunda bu iktidarı değiştirip Gazi’nin partisini tekrar iktidar yapacağız. Söz veriyorum. Omuz verenlere, yolumuza yoldaş olanlara, yanımızda olanlara selam olsun.

Haberin Devamı

TARİHİN KIRILMA NOKTASINDAYIZ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Eninde sonunda ya biz bir şekilde bu haksızlığı püskürteceğiz partimizi geri alacağız ve iktidar yürüyüşüne kaldığımız yerden devam edeceğiz ya da bizi böyle durdurmaya çalışanlar olursa biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz, yolu takip edeceğiz gerekirse yeni bir yol açacağız. Yol yolcudan uludur. Önemli olan yürünen yol o konudaki samimiyet o konudaki gayret ve inattır. Ben bu yolu sizinle birlikte yürümeye, bu yolu cesaretle yürümeye sonuna kadar yürümeye ve en sonunda Atatürk’ün Cumhuriyetini kimseye bırakmamaya ant içtim, yemin ettim. Tarihin kırılma noktasındayız. CHP’den değerli bir şey var, o da Atatürk’ün öbür eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir. CHP için canımı veririm ama Türkiye Cumhuriyeti için asla ve asla bu oyuna geçit vermem.”

Haberin Devamı

SONUNA KADAR SAVUNACAĞIM

“Herkes şunu bilsin ki biz CHP’yi kimselere bırakmadan CHP’yi sırtlanarak kucaklayarak, kenetlenerek, hatta Cumhuriyet Halk Partisi’ni kapsayarak bu ülkede ne kadar mağdur varsa, ne kadar mazlum varsa, ne kadar emeği sömürülen varsa hep birlikte iktidara yürüyeceğiz. Ben CHP’yi sonuna kadar savunacağım.”

DIŞ MİHRAK YANITI

GAziantep’te STK temsilcileriyle bir araya gelen ve halka seslenen Özel, son yerel seçimlere işaret edip “değişim” diyerek yola çıktıklarını söyledi. CHP olarak verdikleri mücadeleyi partinin iç mücadelesi olarak değil, sandığı koruma mücadelesi olarak gördüklerini vurgulayan Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “CHP’nin içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır” sözlerine de “CHP’de bir tane dış mihrak varsa o da senin parti üzerinde yaptığın hesaplar” yanıtını verdi.