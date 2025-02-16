Özgür Özel: Bir yıldır dosya açıkta duruyor; bir tane kanıt yok

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Kula ilçesinde Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta Özel'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa milletvekilleri, partililer ve vatandaş yer aldı. Burada konuşan Özgür Özel, Kula'daki jeoparkın yeterince tanıtılması halinde Türkiye'ye en çok döviz getiren, ziyaret edilen, turist çekilen merkezlerden birisi haline getirilebileceğini söyledi.

Türkiye'de siyasetin çok gergin, kavgalı ve zorlu süreçlerden geçtiğini söyleyen Özel, "Biz burada bir cesaret göstermenin, dik durmanın, dirençli durmanın, mücadele etmenin önemini biliyoruz. Ama bir yandan da iktidar, insanların yokluğu, yoksulluğu, işsizliği, çaresizliği konuşulmasın diye başka şeyler konuşturmak, gerginlikler yaratmak için kavgalar çıkarmak istiyor. Biz onlarla mücadele edeceğimizde, hukuk zemininde, siyasi zeminde mücadele ediyoruz. Ama onlar gibi değil. Onlar gibi sırtımızı sizlere, emeklilere, asgari ücretlilere, yoksullara dönmüyoruz. Yüzümüzü emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, işsize ve gençlere dönüyoruz. Onlar için bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Bunun adı, Büyükşehir'de Ferdi Başkan'ın yaptığı işler oluyor. Bunun adı, Kula'da belediyemizin burada yaptığı işler oluyor. Bir taraftan ekonomi takımımız bütün Türkiye'yi geziyor; bir büyük ekonomik kaostan, sıkıntıdan, krizden Türkiye'yi nasıl çıkaracağımızın reçetesini iş dünyasına anlatıyor. O şehirlerdeki kanaat önderlerini topluyor, anlatıyor. O şehirlerdeki dernekleri, sivil tolum kuruluşlarını, vakıfları ziyaret ediyor, anlatıyor. İş dünyası ile bir araya geliyor. Bir yandan esnaf masamız, esnafı geziyor. Tarım komisyonumuz, tarımın sorunlarını daha görünür kılıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözüm önerilerini sunuyor ve tartışıyor" dedi.

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'CHP, SAVAŞ MEYDANLARINDA KURULMUŞ BİR PARTİDİR'

CHP'nin çirkin bir saldırı altında olduğunu ifade eden Özel, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı, herkesin gözünün önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar. Bir meczuba bir dilekçe verdirmişler bir yıldır dosya açıkta duruyor. Bir tane kanıt, evrak, şahit yok. Şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut bir şey ortada yok. Biz bu oyuna gelmedik. Cumhuriyet Halk Partisi, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, bugün Manisa'da yüzde 60 oy alıyorsa, kadrolarının bu israf düzenini bitirip, hizmeti getireceğine olan inancından" diye konuştu.

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'SONUNDA KAZANAN BİZ OLACAĞIZ'

Verilmeyecek hesapları olmadığını kaydeden Özel, "Cumhuriyet Halk Partililer kendilerini bilirler, bizleri bilirler. Cumhuriyet Halk Partisi dürüstlüğün, namusluluğun, hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın partisidir. Verilmeyecek en ufak bir hesabımız yoktur. Biz biriz ve beraberiz. Hep birlikte durmamız gereken yerdeyiz. Kula gibi Manisa'nın yüzde 93'ünü de kaybettiler. Bütün ilçeleri neredeyse kaybettikleri gibi Türkiye'yi de kaybedeceklerini biliyorlar. Biliyorlar ki; millet kimi göndereceğine de karar vermiş, kimi getireceğine de karar vermiş. Bu süreci hep beraber kararlılıkla, omuz omuza, alnımız açık, başımız dik ve gururla ilerletmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları nasıl Samsun'a çıktılar da Anadolu'yu karış karış gezdilerse, önce kurtuluşu, sonra kuruluşu örgütledilerse CHP'li kadrolar, aynı kararlılık ve aynı cesaretle önce bu ülkeyi bir kez daha kurtarıp, ondan sonra demokrasiyi bir kez daha kurmaya kararlıdırlar. Bu işin sonunda biz kazanacağız. Kulalı yoksullar kazanacak, Salihli'deki emekçiler kazanacak, Sarıgöl'deki çiftçiler kazanacak, Alaşehir'in esnafı kazanacak. Mağdurlar kazanacak. Türkiye'nin emeklisi, emekçisi, yoksulu birlikte kazanacak. Bunun için üstümüze düşen neyse onu kararlılıkla yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.

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'CHP İKTİDARA YÜRÜYOR'

Özgür Özel, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Dün memnuniyet anketleri sunuldu. Türkiye'de CHP'li belediyelerden memnuniyet oranı yüzde 58. Yüzde 65 ile Ferdi Zeyrek Türkiye'nin en başarılı üçüncü belediye başkanı oldu. Manisa'daki belediyelerimizden seçildiği günden geride olan bir tane belediyemiz yok hamdolsun. Bugün seçim olsa en az oyunu artıran 4 puan artırmış. Toplamda bugün seçim olsa yüzde 58 ile aldığımız Manisa'da yüzde 66'lar görünüyor. 'Bu pazar günü milletvekili seçimi olsa' sorusunun Manisa'daki cevabı son seçimlerin 16-17 puan ilerisinde. Yani bugün dört milletvekiliyiz. Kaybedince üzülmüştük. Birlikte olunca çok memnun olduk ama yapılan anketler, Manisa'nın sonuçları 5 milletvekilinin geldiğini, 6’ncının kapıda olduğunu gösteriyor. CHP iktidara yürüyor. Bundan sonra da memlekete emek vermeye devam edeceğiz. Kibirsiz, halkın içinde, sizin gibi yaşayan, sizinle birlikte olan kadrolarımız bu memleketi kardeşçe, hemşehri olarak sarmaya, sarmalamaya, sizinle birlikte olmaya devam edecek."