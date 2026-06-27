Özgür Özel: Binaları bıraktık yürüyoruz

Haberin Devamı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami’de cuma namazını kıldı. Özel, namazın ardından esnaf ziyareti yaptı, 2015 yılında Dört Ayaklı Minare önünde yaptığı basın açıklaması sırasında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada vurularak yaşamını yitiren Tahir Elçi’nin anısına, olayın yaşandığı noktaya karanfil bıraktı.

TAHİR ELÇİ HUZURLU ŞEKİLDE UYUYACAK

Burada açıklamalarda bulunan Özel özetle şunları söyledi: “Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin katledildiği noktadayız. Diyarbakır milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu ile birlikte il başkanımız ve çok sayıda bölgedeki il başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile buradayız. Öncelikle, Tahir Elçi’nin anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. O bir barış elçisiydi. Burada katledildi. Türkan Hanım yıllarca hukuk mücadelesi verdi.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

DEMİRTAŞ’IN SELAMI

Hepimiz olabildiğince kendisinin yanında olduk. Diyarbakır’da barış kalıcı olarak sağlandığında, Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak. Güne bugün burada olacağımızı bilen, dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş’ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstünedir. Kendisine selam olsun.

KAYYUMDAN ÇOK ÇEKMİŞ BİR KENT

Butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12’nci kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik. Şimdi Diyarbakır’dayız. Diyarbakır’ın bir anlamı da sokağında gördüklerime bir yolda olduğumuzu ve yol sorduğumuzu, yön sorduğumuzu söyledim, gülüştük. Çünkü Diyarbakır, iradesine defalarca kayyum atanmış, kayyumdan çok çekmiş bir kenttir. Kayyumlara karşı en net duran kenttir ve bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye’nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, ‘Sen yürü, biz de senle beraber yürüyoruz’ diyenlerle yürüyoruz.”

Ardından 6 yıl önce Tunceli’de kaybolan ve dosyası yeniden açılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesini ziyaret eden Özel, yeni atanan savcıyla soruşturmanın sonuçlanmasından umutlandıklarını söyledi.