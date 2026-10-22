Özgür Özel: Ben şiddete çağırmam

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Özel burada yaptığı konuşmada, “Bugün burada olmak, bir kanalı savunmaktan fazlasıdır. Burada olmak milletin demokrasi hikâyesini savunmaktır. Teslim olmamaktır, teslim etmemektir, mücadele etmektir” dedi. Â YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Halk TV İstanbul stüdyosu önünde düzenlediği dayanışma mitingine katıldı.

Özel burada yaptığı konuşmada, “Bugün burada olmak, bir kanalı savunmaktan fazlasıdır. Burada olmak milletin demokrasi hikâyesini savunmaktır. Teslim olmamaktır, teslim etmemektir, mücadele etmektir” dedi. Özel geçtiğimiz günlerde söylediği “Ben artık savaştayım” sözleriyle ilgili de “Ben şiddete çağırmam, ben kargaşaya çağırmam. Ama şunu bil ki ben mücadeleye, direnmeye çağırıyorum. Sokaklara çağırıyorum. Meydanlara çağırıyorum. Gazeteciler cumartesi sokağa iniyor, biz de onlarla birlikte sokağa iniyoruz” açıklamasında bulundu.