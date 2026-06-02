Özgür Özel: Ben grubu toplayacağım

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün Meclis’te katıldığı 20’nci dönem Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı’nın cenaze töreninin ardından gazetecilerin soruları üzerine özetle şunları söyledi:

“Olağanüstü Kurultay ile ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 08.00’i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi, ‘Siftahı Kayseri’den, bereketi Allah’tan’ notuyla. Geçen kurultayda karşımızda yer alan, bize oy vermeyen, Kayseri’de bize sert muhalefet eden bir arkadaşımız, bir büyüğümüz... Rize’nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye’den imzalar alınıyor. Bugün verilen imzalar da partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı önceleyen bir tutumdur.

‘550’DEN BİRAZ FAZLA GEREKİYOR’

(Kaç imza gerekiyor) 550’nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısı ile birlikte biz bu kurultay ile ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Ayrıca, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde partililerimizi oy vermeye teşvik edeceğim. Pazar günkü seçimde iki eli kanda olanın sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum.

‘600 İMZAYA DÜN ULAŞILDI’

Türkiye’deki çok önemli kamu hukukçuları, tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar, diyorlar ki ‘Tedbir kurultaya engel değildir. Hatta aslında bir an önce kurultay yapılmasının dışında bir görevi de yoktur tedbirle gelenlerin. Çağrı heyeti hükmündedir.’ Kemal Bey ‘Ben şu anda Genel Başkanlık yetkisi kullanıyorum’ diyorsa bu amir hükme uyacak. Ümit ediyorum ki orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar. Partinin bu krizden kendi gayretiyle çıkmasının önünde bir engel teşkil etmez.”

Öte yandan Özel’in çevresi, ilk günden kurultay için yeterli sayı olan 600 imzaya ulaşıldığını ve sayının bu akşama kadar (dün akşam) 800’ü bulacağı bilgisini paylaştı.

HESAP HAREKETLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, CHP 38. Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda başsavcılık, kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti.

TBMM PROGRAMINA EKLENDİ

- TBMM yönetimi, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in başvurusunu “usule uygun” buldu ve bugün saat 13.30 olarak toplantı programını gündeme işledi. Özel, grup toplantısıyla ilgili “Bir tereddüt yok. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok, olmaz da zaten. İlan edildiği gibi 13.30’da açık grup toplantımız yarın (bugün) yapılacak” dedi. Bülent Kuşoğlu’nun ‘devlet aklı’ açıklamasına da “Tarihi bir talihsizlik. CHP’ye yapılanın bir devlet darbesi olduğunu söylüyor, derin devlete bir önem ve bir kutsiyet atfediyor. Parlamento çatısı altında bunları konuşmayı zul sayarım” yorumunu yaptı.

111 VEKİLDEN KURULTAY ÇAĞRISI

- CHP grubunu oluşturan 138 milletvekilinden 111’i, ortak bildiriyle 12 Temmuz için olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Çağrı yapan milletvekilleri arasında Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlıklarıyla tanınan Ali Öztunç, Gürsel Erol, Tuncay Özkan ve Uğur Bayraktutan’ın da bulunması dikkat çekti. Özgür Özel’in de imzasının yer aldığı açıklamada, CHP’nin yönünün ve yönetiminin mahkeme kararlarıyla değil, parti delegelerinin iradesiyle belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir. Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır. Bu kapsamda; CHP’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.”

ARICI’NIN CENAZESİNE KATILDI

- ESKİ Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için dün TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. TBMM Şeref Kapısı önünde gerçekleştirilen törene Arıcı’nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de katıldı.

TBMM’deki törenin ardından Yusuf Fevzi Arıcı’nın naaşı defnedilmek üzere memleketi Mersin’in Gülnar ilçesine götürüldü. Yusuf Fevzi Arıcı bugün Gülnar Ayvalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.