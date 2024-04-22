Özgür Özel başkanlarını uyardı: İsraftan lüksten uzak durun

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CHP’li başkanlar hafta sonu Ankara’da toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, edinilen bilgiye göre, “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı”nın dünkü basına kapalı kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, başarılı belediye hizmetlerinin tüm belediyelerde ortaklaştırılmasının önemine dikkat çekerek, bu amaçla Genel Merkez koordinasyonunda çalışma yapılacağını söyledi. Gençler için özel projelerin, yeni destekleyici adımların önemsediğini de belirten Özel, bu hizmetlerin tanımlanacağı “Genç Kart” uygulaması ile ilgili çalışma yapılmasını istedi. Özel, emeklilerin geçim sıkıntılarını, sosyalleşme sıkıntılarını azaltacak destekleyici hizmetlerin üretilmesi gerektiğini de vurguladı.

KİBİR DEĞİL TEVAZU KAZANDIRDI

İsraftan, lüksten, şatafattan uzak durulması gerektiğini de belirten CHP Lideri Özel, bu seçimlerde kibrin değil tevazunun kazandığını anımsattı. Genel Merkez olarak belediyelere her türlü desteğin verileceğini de kaydeden Özel, başkanların görev süresinin sonunda yeniden aday yapılıp yapılmayacaklarında dikkate alınacak ‘karne’ uygulamasını hatırlattı. Özel, şöyle konuştu:

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TRİBÜNLERE ŞOV DÖNEMİ DEĞİL

“Dönem ayağa garanti pas, tribünlere şov yapma dönemi değil. Sorunları dağ gibi olan vatandaş bizlerden en öncelikli sıkıntılarının çözülmesini bekliyor. Vatandaşa, ‘Bu başkanlar bu işi biliyor. Oy verdim pişman değilim. Allah onlardan razı olsun’ dedirtmemiz lazım. Bu seçimde eski ile yeni yarıştı. Onlar eski, biz yeniydik. Gençleştik, yenilendik. Onlar eskide inat etti, biz yeni şeyler söyledik. Biz yeni kalmaya, halkın içinde kalmaya devam edeceğiz. Sırtımızda büyük bir sorumluluk var. Önümüzde tarihin akışını değiştirme fırsatı var. Atatürk’ün partisini Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında iktidar yapma fırsatı var.”

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ İÇİN DOSYA

Bayramda telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu istemeye hazırlanan Özel, bu görüşme için kapsamlı bir dosya hazırlığına da başladı. Cumhurbaşkanı’nın programına göre bu hafta ya da önümüzdeki hafta randevu istemeyi planlayan Özel çalıştayda da “Nezaketle talepte bulunup, yüz yüze görüşme gerçekleştireceğiz” diyerek şu mesajı verdi: “Bu süreçte ekonomik krizlerin sosyolojik toplumsal krizlere dönüşme potansiyeli var. O coğrafyada milletin yetki verdiği iki kişi var. Birisi genel yönetim yetkisini kullananlar, diğeri yerel yönetim yetkisini kullananlardır. Bu iki yapının çatışması, sürtüşmesi, kapışması millete kaybettirir. Ben ilerleme sağlayacağımızı, öncelikle toplumdaki bu kutuplaşmayı kırmak için bir adım atacağımızı, sonra bu toplumun yararına çok önemli işlerde birlikte mesafe alabileceğimize yürekten inanıyorum.”

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SUNUM YAPTILAR

Çalıştayda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şeffaf ve sosyal belediyeciliğe ilişkin sunum yaptı.

‘BRÜTÜS’ AVI BAŞLADI

- CHP yönetimi bir yandan da seçimlerde parti aleyhine çalışan partililere yönelik çalışma başlattı. Parti yönetiminden örgütlere, seçim çalışmalarını sabote eden, parti ya da adaylar aleyhine çalışan partililerin haklarında gerekli disiplin süreçlerinin başlatılabilmesi için saptanıp bildirilmesi istendi.