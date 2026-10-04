Özgür Özel Artvin’de konuştu: Hedefimiz adil eşit bir düzen

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ARTVİN programı kapsamında Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerini ziyaret eden Yeni Parti Lideri Özgür Özel, temaslarına Kemalpaşa ilçesinden başladı, belediye önünde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki selamlaşmanın ardından Hopa ilçesine geçen Özel, belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslendi ve özetle şunları söyledi:

KİBAR VE LOKUMCU’YU ANDI

“Çevreyi koruduğu için mücadele eden ve sesini duyurmaya çalışan Metin Lokumcu’yu katlettiler. Ölümünden sorumlu olanlar 13 yıl sonra hiçbir ceza almadan kurtuldular ama açacağımız yeni iktidarda yeniden yargılanacaklar ve hesap verecekler. Dün Artvin’de, Reşit Kibar’ın ailesinin yanındaydım. Doğayı, dereleri korurken vahşi madenciliğe engel olmaya çalışırken katledilen Reşit Kibar’ın intikamı alınana kadar, hesabı sorulana kadar gerçek tetikçiler değil, gerçek katiller hesap verene kadar adalet arayışının yanındayız.

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EMEKLİLERİN YÜZÜ GÜLECEK

Bu iktidar kurduğu fon oyunlarıyla, önce bütün emeklileri, bütün emekçileri, bütün çiftçileri mağdur etmişken şimdi yaptığı fon oyunlarıyla kendi kitlesine, ‘Efendim bakanların parası da bu fonda, sarayın parası da bu fonda, partinin yöneticilerinin parası bu fonda, filanca 1’e 3 almış, 5 almış, 7 almış’ deyip kendi taraftarlarını, kendine oy verenleri bile oyuna getirdi. Burada teyzem sordu, dedi ki; ‘Sor, 25 bin lirayla o geçinebilir mi?’ 25 bin lirayla kimse geçinmek zorunda kalmayacak, ant olsun ki hakkımızı hep birlikte alacağız. Biz seçimi alınca artık geride kalanlar, unutulanlar, ihmal edilenlerin yüzü gülecek. Yeni Parti gelecek, AK Parti’nin kara düzenini bitirecek, emeklilerin yeni düzenini kuracak.

KADIN-ERKEK YAN YANA

Karşımızda kadınları ihmal eden, onlara ‘Çocuk doğur’ diyen, ‘Çocuklarına, hastana evde bak, hayata karışma’ diyen bir iktidar var. Yeni Parti’nin anlayışı her yerde kadınla erkeğin yan yana olduğu, eşit olduğu, tüm görevleri eşit paylaştığı anlayıştır. İstihdam dışında bırakılan kadınlar da güvencesiz tarımda çalışan kadınlar da sosyal güvenceye kavuşacaklar; kadınla erkeğin eşitliği yeniden kurulacak.”

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‘KONGRELERİMİZİ YAPIYORUZ’

Özel, partisinin kongre sürecine dair de bilgi verdi: “Geçen günlerde tüm Türkiye’de ilçe kongrelerimizi yaptık, şimdi il kongrelerimizi yapacağız. 15 Kasım’da yapılacak genel başkanlık seçiminde Türkiye’de 81 ilde, 973 ilçede kuracağımız sandıklarda, genel başkana 600 delege değil, 1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek. Yeni Parti’nin kapısı tüm demokratlara açıktır. Bir hedefimiz vardır, o da bu iktidarı değiştirip adil, eşit, hakkaniyetli bir düzen kurmaktır. Mahkemedeki adaletle birlikte gelirdeki adaleti, vergideki adaleti, sosyal hayattaki adaleti hep birlikte sağlayacağız. Yüzleri güldürecek, kimseyi geride bir başına bırakmayacağız. Kimse yalnız ve çaresiz kalmayacak.”

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ARHAVİ’DE PAZAR ZİYARETİ

Hopa’daki programının ardından Arhavi ilçesine geçen Özel, burada esnaf ziyareti yapıp kurulan semt pazarını gezdi. Vatandaşlarla fotoğraf çektirerek pazar esnafının sorunlarını dinleyen Özel, ziyaretleri sonrasında Ankara’ya hareket etmek üzere Rize-Artvin Havalimanı’na geçti.