×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özgür Özel: Alevi canlarla yüreğimiz bir

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#CHP#Alevi
Özgür Özel: Alevi canlarla yüreğimiz bir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Her çağın Kerbela’sında zalimin karşısında, mazlumun yanında duran Alevi canlarla yüreğimiz birdir” dedi.

Haberin Devamı

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her çağın Kerbela’sında zalimin karşısında, mazlumun yanında duran Alevi canlarla yüreğimiz birdir. Bu devletin, acıyı yıllarca sabırla taşıyan ama bir gün bile ‘Bize borçlusunuz’ demeyen Alevilere borcu çoktur. Biz, bu borçları ödemek için, eşitlik için iktidara yürüyoruz” dedi. Özel, videolu paylaşımını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP yönetimine yakın isimlerin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerinde mezhep vurgusu yaptığı iddiası üzerine gerçekleştirdi. m DHA

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Özel#CHP#Alevi

BAKMADAN GEÇME!