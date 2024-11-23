Özgür Özel açıkladı: MİT’ten yardım istedik

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki akşam bir araya geldiği bir grup gazeteciyle sohbetinde, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın sunum için partisine yaptığı ziyaretle ilgili önemli ayrıntı paylaştı. Partisinde görev almak için yurtdışında yapılan başvuruların incelenmesi konusunda MİT’ten destek istediklerini belirten Özel, özetle şunları söyledi:

YURTDIŞINDAKİ ÜYELER

“Amerika’da 52 eyalette Cumhuriyet Halk Partisi temsilciliği var. Çok sayıda kişi bu temsilciliklerde görev almak için başvuruyor. Biz de Amerika’daki ve Almanya’daki FETÖ başta olmak üzere başka terör örgütlerinin CHP örgütlerine sızıp da yarın ‘Bak bunun üyesi FETÖ’cü’ gibi bir durumla muhatap olmamak için İbrahim Kalın’a yurtdışında bize yapılan başvurularla ilgili FETÖ, PKK ve diğer örgütlerle ilgili istihbarat desteği sordum. O da ‘Büyük bir memnuniyetle destek verebiliriz’ dedi. Yurtiçinde ise zaten CHP’nin referansı, ilçenin ve ilin onayı var. Üye böyle alınıyor. Orada hiçbir sorun yok. Yurtiçinde MİT’e sormayız.

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15 SORU SORDUK...

15 sorumuz vardı MİT Başkanı’na, bunların 9’una yanıt verildi, 6’sına verilmedi. O, 6 soruyu da ben Sayın Başkan’a yöneltim, o da o soruları samimiyetle ve olabildikçe açıklıkla yanıtladı. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak siyasi tartışmaların içine çekmemeye ve yanıtlayamayacağı sorular sormamaya özen gösterdik. ‘Abdullah Öcalan’la bir pazarlık var mı?’ Mesela MİT’in yanıtlayamayacağı, yanıtlarsa da yanıtının tatmin etmeyeceği bir soru. ‘Abdullah Öcalan’la gizli bir pazarlık var mı?’ gibi gündelik siyaset için çok elverişli bir polemik alanını MİT’e sormadık.”

KAYYUM KARARINA TEPKİ: DİRENECEĞİZ

-Özel, kayyum atanmasıyla ilgili sosyal medyada art arda paylaşım yaptı: “Ovacık ve Tunceli Belediyesi’ne kayyum atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül’ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. 30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı, kayyum belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekûn göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık. Gereken tüm adımları hep birlikte atacağız.” Özel, ayrıca karar sonrası milletvekillerinden oluşan bir heyet görevlendirdi.

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ŞU AN ADAY SORUNU YOK

-“(Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu) O iki ismin kavga etmesi, didişmesi gibi hayaller kuran, CHP’nin başarısızlığını kendi başarısı olarak gören bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iki ismin de cumhurbaşkanı adaylığına yakıştırılıyor olması ve ikisinin de Erdoğan’ın çok önünde çıkıyor olması hiç kötü bir şey değil. CHP’nin an itibarıyla bir aday sorunu yok. Oysa AK Parti’nin bir aday sorunu var. Ben cumhurbaşkanı adayı değilim ve olmayacağım. Olduğum anda denklem karışıyor. Adaya ben tek başıma da karar vermeyeceğim.”

MECLİS’TEKİ GÖRÜNTÜLER YAKIŞMADI

- “Kameralar önünde tepkinin dile getirildiği hazırlıklardan haberdarım. Ama varılan noktadan rahatsızım. Orada süreç kötü yöneltildi ama kötü yöneten Ali Yerlikaya. Sen milletvekillerini Esenyurt’a günlerce sokmamışsın, arkadaşlarımız oradalar haydi bakalım biz de... Ama orada korumalarla gelme, yüklenme bu görüntüler doğru değil. Bakanın ve milletvekillerinin böyle bir fotoğraf karesinde olması hoşuma gitmedi. Bizi buraya yollayanlar bu görüntüleri istemiyorlar. Daha iyi yönetilebilirdi. Yansıyan görüntüler Meclis’e de bize de yakışmaz.”