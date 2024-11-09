Özgür Özel açıkladı: Konserlere ‘standart’ getiriyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir grup gazeteciye son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi:

-SAHNE, SES SİSTEMİ, LED DAHİL: Mansur Başkan, 71 milyon lira iddialarına ilişkin, 17 Mayıs’ta Gülşen, 18 Mayıs’ta Murat Boz ve 19 Mayıs’ta Mor ve Ötesi konserleri olduğunu, aynı zamanda o devasa sahnenin Atatürk Orman Çiftliği’ne kurulduğunu, led ekranların, ses sistemlerinin de sürece dahil olduğunu söyledi. Sanatçılara ödenen rakam, bu tutarın onda birinin altında. Kocaeli Belediyesi’nin 198 milyon lira ödediği ve AK Partili 30’dan fazla belediyenin kendisinden fazla ödeme yaptığını da aktardı.

-MANSUR BEY’E İKNA OLDUM: İzah ve açıklamalara ikna olmamla birlikte nasıl ki CHP’li belediyeler anket satın almalarında artık Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) eşgüdümünde bir standardizasyona gidiyorsak, burada da aynısını yapacağız. Gelecek yıl SODEM üzerinden 417 belediye adına tek bir fiyat önerilmesini isteyeceğiz. Sahne büyüklüğü ve izleyici sayısına göre farklı rakamlar da olabilir. 2025 yılında böyle bir eşgüdüm ve standardizasyon getirme noktasında kararlıyız. Tüm belediyelerimizden bilgi istedik. Mansur Bey’in getirdiği bilgi ve belgelerden hem tatmin oldum hem de AK Parti’nin rakamlarından ürktüm.

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-MİT’LE İLGİLİ İDDİASI: Sayın Başkan’ımıza MİT’in içindeki bazı kişilere bazı talimatların gittiği yönünde bir bilgi gitmiş. Bazı basın mensuplarına da ulaşmış bu bilgiler, ben de bu soruları MİT Başkanı’na yönelttim. Saraydan birileri MİT’in içindeki birilerine ‘Biraz araştırın, ABB’yi bu işlere karıştırın’ demiş. Bu konunun takipçisi olacağız.

-NORMALLEŞME DEVAM EDİYOR: Ben hangi sözü eksik söylemişim? Hangi adımı geri atmışım? İktidarın yaptıklarının hangisinin karşısında geri çekilmişim? Öyle bir şey yok. ‘Normalleşme bitti mi’ meselesinde, ‘Bitmedi devam ediyor’ diyorum. Erdoğan’ın elini sıkmaya devam edeceğim. Gelecek bayramda, yine Erdoğan’ı ararım.

-ÇÖZÜM SÜRECİ TARTIŞMALARI: Sayın Bahçeli’nin yaptığı iş, son düğmeyi ilk baştan ve yanlış iliklemek. Güçlü parlamentonun olduğu ülkelerde bunun en doğru zemini parlamentodur.

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1 MİLYON 500 BİN ÜYEYE SORACAK

-Özel, kritik kararların hepsini kurultay delegelerine sorduğunu ifade ederek, “Ve onlardan dijital geri dönüş alıyorum. Bu ay pilotuna başladık. Yakında kritik kararların hepsini bütün üyelere soracağız. 1 milyon 510 bin kişiye soracağız. Her kararı sormayacağız. Çoktan seçmeli sorularda sonuçlar dakikalar içinde çıkıyor. Diyelim 6 seçenek vermişiz. Olumlayanlar yüzde 70, reddedenler yüzde 30. Bunları yaş, cinsiyet, bölge kırılımlarına göre değerlendireceğiz. Kadınlar böyle düşünüyor, gençler böyle düşünüyor, Karadeniz bölgesinde yaşayanlar böyle düşünüyor, şeklinde.”

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

- CHP Lideri Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile dün telefonda görüştü. Özel, Karabağ Zaferi’nin 4. yıldönümü nedeniyle Aliyev ve Azerbaycan halkının Zafer Günü’nü kutlayarak, “Dağlık Karabağ’ın kurtuluşuna kendi toprağımız kurtulmuş gibi sevindik” dedi. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına partisinin sunabileceği katkıları görüşmek üzere önceki CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin ile birlikte kendisini Bakü’de ziyaret etmek istediğini de bildirdi. Aliyev de kendilerini Bakü’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.