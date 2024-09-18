Özgür Özel: AB’nin şartı CHP iktidarı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilçe örgütlerini ve belediyeleri ziyaret etmek için geldiği Balıkesir’deki programının ikinci gününde Marmara Adası ve Avşa Adası’nda vatandaşlara seslendi. AB üyesi ülkelerin Türkiye’nin tam üyelik hedefini, CHP’nin iktidara gelmesi şartıyla desteklediğini belirten Özel, özetle şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin vizyonu bu ülkeyi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapmak. Ben geçen yıl, geçen dönem Sosyalist Enternasyonal’in ikinci başkanı seçildim. İspanya Başbakanı birinci başkan. 75 ülke altına imza attı. ‘CHP gelirse, Avrupa Birliği’ne tam üye olma hedefini destekliyoruz’ diyorlar. Fransız’ı da attı, Yunanistan’ı da attı, Avrupa Birliği’ndeki ülkeler attı.

SANDIK SENEYE KASIMDA

AK Parti, yandaşının, menfaatinin olmadığı konularda birazcık muhafazakârdır. Vatandaşın hizmet almasına geldi mi birden muhafazakâr olurlar. Dediklerimi yapmazlarsa yapacak iş belli; Halep oradaysa arşın burada. Seneye kasımda erken seçim sandığı gelecek.”