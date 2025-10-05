Özgür Özel Abant’ta konuştu: ‘Mermerli salon’daki liderleri linç haksızlıktır

Haberin Devamı

CHP’nin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Abant’ta dün Genel Başkan Özgür Özel’in açış konuşmasıyla başladı. CHP Lideri, güncel tartışma konularında özetle şunları söyledi: “İddia ediyorum. Cumhuriyet tarihinin, dünya siyaset tarihinin en uzun soluklu seçim kampanyasını yapıyoruz. Bin günlük bir kampanyanın içindeyiz. Partimiz bu ağır saldırılara uğradığında seçimlere bin gün vardı, o günden beri sokaktayız.

BİR GÜN MECLİS’TE YOKTUK...

Partimizin bir gün Meclis’te olmadığında neler olduğunu gördük. Sayın Erdoğan bunun Meclis’e, milli iradeye bir saygısızlık olduğunu söyleyecek kadar paniğe kapıldı. Bunun propagandası yapmak için gayret sarf etti. O günden sonraki her metninin içine ‘CHP, Meclis’e saygısızlık yapmıştır’ diye ifadeler kullanmaya çalıştı. Oysa kaybettiği ilk seçimden sonra bindiği demokrasi treninden kimin indiğini millet 31 Mart’tan beri görüyor. Darbecilerin, bu darbeyi üzerimize salanların, bize bunu yapanların gelip de sadece o gündemde bir açılış konuşması yapacağı, karşısında bütün yasama, Meclis’i bulacağı bir günde, onun karşısına geçip oturmadık. 1 Ekim’de, bir gün bizim Meclis’te olmamamızın iktidar partisini nasıl bir davranışa ittiğini, nasıl ruh hallerinin yalnızlaştığını ve bunu nasıl telafi etmeye çalıştıklarını bugün milletimiz gördü.

GÜLÜŞLER, TALİHSİZ BAKIŞLAR...

Meclis Başkanı eliyle ve ağzıyla, partilerin liderlerine yapılan bir davete icabet etmiş olan sayın liderlere, sosyal medyada da basınında da herhangi bir yerde de yapılan tüm haksız saldırılardan büyük bir üzüntü duyduğumuzu açıkça ifade etmek isterim. Ancak orada yapılanın, içeride bulundurulan tek kamera ve tek fotoğraf makinesi veya ekibi varken, özenle seçilmiş en insani gülüşlerin, duruşların hepimizin başına gelebilecek bir takım talihsiz bakışların, özellikle kimler tarafından çekildiğini, kimlerin paylaştığını, Cumhurbaşkanlığı fotoğraf servisinin ne özenle yaptığını hep birlikte gördük ve takip ettik.

MUHALEFET BİR ARADADIR

Bu büyük haksızlığa, bu büyük lince, Meclis Başkanı’nın çağrısıyla gösterilen nezakete, bir linç kampanyasına kim katkı sağlıyorsa bunun bir an önce son verilmesi gerektiğini büyük bir samimiyetle söylüyorum. Çünkü bugün Türkiye’de CHP bu ağır saldırı altındayken bütün muhalefet partilerinden sadece dostluk gördük. Biz onlarla birlikte Türkiye’deki demokratik sistemi, sandığı savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Milletin temsilcisi muhalefet partileri de bu ceberut iktidardan kurtulmak için sandığa sıkı sıkı sarılmak için, önce topu sahada tutmak için, topu alıp da kaçana, kesip de götürene karşı önce maçın oynanmasını sağlamak için birdir ve bir aradadır. Günü gelince farklılıklarımızla rekabet ederiz.”

ANKETLERDE 1. PARTİYİZ

- Özel, çoğunluğun CHP’den yana olduğunu söyledi ve “Herkes bilsin ki anketlerde birinci partiyiz, evet. Son seçimin birinci partisiyiz, evet. Ama en önemlisi artık sokakta çok daha güçlüyüz. Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız ve gitgide güçleniyoruz. Millet yüzünü Cumhuriyet Halk Partisi’ne döndü. Çünkü millet yüzünü yanında olana döner” dedi.

ZAFER VE MAYIS’LA 4 EKİM KUTLAMASI

- CHP Lideri Özel, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutladı. Özel, X hesabından, parti genel merkezinde bakımını üstlendikleri Zafer ve Mayıs isimli kedi ile köpeğin fotoğraflarını paylaştı. Özel, “Zafer ve Mayıs. Genel Merkezimizdeki can dostlarımızın gözündeki o saf sevgi bana hep aynı şeyi hatırlatıyor. Bu dünyada kötülüğün hiçbir yeri yok. Tüm canların yaşam hakkına saygılı, daha adil, daha merhametli bir dünya kurmak insanlığın elinde” ifadelerini kullandı.

