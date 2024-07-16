Özgür Özel, 15 Temmuz’u anlattı: O gece vasiyet videosu çektik

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Dün bir TV yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, , 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı: “O gece arkadaşlarımızla partide toplanıp değerlendirme yaptık, ‘Gidelim, Meclis’te mücadele edelim’ dedik. Ben Meclis’i açan değil, açılmasını teklif eden kişiyim. Meclis’i açan o günün Meclis Başkanı’dır. Biz Aykut Erdoğdu ile (o dönem CHP İstanbul milletvekili) birlikte geldik Genel Merkez’den Meclis’e. Helikopterlerle yolları tarıyorlardı.

KIZIMIN ÇIĞLIĞINI UNUTAMIYORUM

O sırada Aykut Erdoğdu cep telefonunu çıkardı, vasiyet videosu çekmeye başladı. Ben de bir yandan arabayı kullanıyorum. Nereye gittiğimizi, bu videoyu niye çektiğimizi ve başımıza bir şey gelirse kimi kime emanet ettiğimizi söyleyen, duygusal bir şeydi. Meclis’e bomba düşünce sığınağa indik. İki saat çıkamadık. İki saat sonra su bulmak için çıktı, telefonum çekti. Evle konuştuğumda kızımın çığlığını, evdekilerin ağlamasını unutamıyorum. Biz ölüm korkusu yaşadık. Onu atlatıyorsunuz ama yakınlarımızın yaşadığı, bize ulaşamamaları korkunç bir şeydi.” Özel yayınladığı 15 Temmuz mesajında da “Benzer ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler var” dedi.