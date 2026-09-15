Özgür öğretmeni öldürüp Almanya'ya kaçmıştı: Ramazan Ağaçhanlı hakim karşısında

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2 yıl önce öğretmen Özgür Ekinci'yi öldürüp yurt dışına kaçan ve Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlanan tutuklu sanık Ramazan Ağaçhanlı'nın yargılanmasına başlandı.

Hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ağaçhanlı, Ergani Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Hikmet E. ile maktulün yakınları katılmadı. Savunma yapan Ağaçhanlı, yakın arkadaşı olduğunu belirttiği Özgür Ekinci'nin kendisinden borç para istediği ileri sürdü.

Ağaçhanlı, şunları kaydetti:

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"Özgür Ekinci borsa ile ilgileniyordu. Bu nedenle kendisine 20 bin dolar verdim. Yatırılan paradan elde edilecek kazancı bölüşeceğini söyledi, kabul ettim. Daha sonra verdiğim parayı kaybettiğini söyleyerek, geri kazanmak için tekrar borç para istedi, vermek zorunda kaldım. Paramı geri almak istedim. Olayın yaşandığı gün Ekinci, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan bir kişiden para alacağını ve bana vereceğini söyledi. Kendisine tekrar borcunu hatırlattım. O da borcunun daha az olduğunu söyledi. Tartışma esnasında yanımda bulunan tabancamı almak istedi ve boğuştuk. O sırada tabanca ateş aldı. Elinden tabancayı aldım ve bana hakaret etmeye başladı. 5 el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Panik yaptığım için kimseye haber vermedim. Yolda Hikmet E'yi gördüm. Bana yolu tarif etmesini istedim. Tarif ettikten sonra onu da tarlaya bıraktım. Çamura saplanan aracımı bıraktım. Siverek'ten çıktıktan sonra tabancayı attım. Özgür, beni maddi ve manevi zarara uğratmıştır. Tüm servetimi kaybettim. Psikolojik olarak çok kötü durumdaydım, Özgür'e tehdit mesajları atmıştım. Tahliyemi talep ediyorum."

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

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Ağaçhanlı'nın avukatları müvekkillerinin tahliyesini, Hikmet E'nin avukatı da müvekkili hakkında devam eden adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanık Ağaçhanlı'nın mevcut durumunun devamına, tutuksuz sanık Hikmet E'nin de adli kontrol tedbirinin kaldırılmasın​​​​​a karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İSTENİLEN CEZALAR

İddianamede, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlanan tutuklu sanık Ağaçhanlı hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıldan 23 yıla, tutuksuz sanık Hikmet E. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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ALMANYA'DA YAKALANMIŞTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, öğretmen Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın yakalanması için çalışma başlatılmış, çalışmalar kapsamında, 21 Ocak'ta hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ağaçhanlı'nın izine Almanya'da ulaşılmıştı.

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürmüş, yapılan operasyonla Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalanmıştı.

Türkiye'ye getirilen Ağaçhanlı, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

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